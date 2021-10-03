Катунь24: 265 новых случаев заражения COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае

Выздоровело 94 пациента, умерло 24 человека, от COVID-19 – 20.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 78 197 человека, в т. ч. 5723 детей. Выздоровели 59 599 человек (+ 94). Итого всего умерли 5 479 человек (+ 24), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1 235 человек (+ 4); короновирусная инфекция – 4 244 человек (+ 20).

По состоянию на 2 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3049 человек. Кроме этого, 416 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 541, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 233. Минздравом края развернуто 4038 коек, к кислороду имеют подключение 3175, с ИВЛ – 328. 12 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 284 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 265 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 79, Бийск – 18, Славгород – 10, Алейск, Заринск – по 8 заболевших, Бийский, Табунский, Тальменский районы – по 7, Первомайский район – 6, Камень-на-Оби, Калманский, Курьинский, Локтевский, Третьяковский районы – по 5, Белокуриха, Завьяловский, Залесовский, Змеиногорский, Тогульский, Троицкий районы – по 4, Алейский, Волчихинский, Крутихинский, Мамонтовский, Михайловский, Топчихинский, Усть-Калманский, Чарышский районы – по 3, Новоалтайск, Благовещенский, Бурлинский, Егорьевский, Ключевской, Красногорский, Краснощековский, Новичихинский, Павловский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Ребрихинский, Романовский, Тюменцевский, Угловский, Шелаболихинский районы – по 2, Ельцовский, Зональный, Кулундинский, Немецкий национальный, Петропавловский, Рубцовский, Советский, Усть-Пристанский, Целинный, Шипуновский районы – по 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 27165, Алейск — 1406, Алейский район — 626, Алтайский район — 384, Баевский район — 214, Белокуриха — 421, Бийск — 6886, Бийский район — 931, Благовещенский район — 900, Бурлинский район — 460, Быстроистокский район — 132, Волчихинский район — 586, Егорьевский район — 485, Ельцовский район — 129, Завьяловский район — 394, Залесовский район — 387, Заринск — 2194, Заринский район — 301, ЗАТО Сибирский — 173, Змеиногорский район — 919, Зональный район — 423, Калманский район — 762, Камень-на-Оби — 1141, Каменский район — 370, Ключевский район — 463, Косихинский район — 393, Красногорский район — 142, Краснощековский район — 319, Крутихинский район — 394, Кулундинский район — 866, Курьинский район — 408, Кытмановский район — 262, Локтевский район — 1086, Мамонтовский район — 460, Михайловский район — 803, Немецкий национальный район — 437, Новичихинский район — 413, Новоалтайск — 2110, Павловский район — 934, Панкрушихинский район — 170, Первомайский район — 1299, Петропавловский район — 266, Поспелихинский район — 891, Ребрихинский район — 723, Родинский район — 462, Романовский район — 250, Рубцовск — 5362, Рубцовский район — 727, Славгород — 1736, Смоленский район — 313, Советский район — 230, Солонешенский район — 181, Солтонский район — 255, Суетский район — 82, Табунский район — 411, Тальменский район — 1118, Тогульский район — 334, Топчихинский район — 724, Третьяковский район — 439, Троицкий район — 441, Тюменцевский район — 357, Угловский район — 377, Усть-Калманский район — 500, Усть-Пристанский район — 383, Хабарский район — 257, Целинный район — 357, Чарышский район — 275, Шелаболихинский район — 445, Шипуновский район — 803, Яровое – 750.

Из общего числа заболевших 904 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 48989 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 78197 заболевших: 17434 – у больных внебольничной пневмонией, 52032 – у заболевших ОРВИ, в 8731 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2138602 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 265,36 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 8093 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 8404 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 014 573 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 02.10.2021 прививается 691912 человек, в том числе: 38 361 человек получили первую прививку; 648 605 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт); 4 946 человек получили повторную вакцинацию.

Катунь24