Катунь24: 260 новых случая заражения COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае

Выздоровело 98 пациентов, умерло 25 человек, от COVID-19 – 23.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 77 932 человека, в т. ч. 5695 детей. Выздоровели 59 505 человек (+ 98). Итого всего умерли 5 455 человек (+ 25), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1 231 человек (+ 2); коронавирусная инфекция – 4 224 человек (+ 23).

По состоянию на 1 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3012 человек. Кроме этого, 442 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 534, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 233. Минздравом края развернуто 4008 коек, к кислороду имеют подключение 3154, с ИВЛ – 322. 11 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 284 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 260 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 75, Бийск – 20, Рубцовск – 17, Камень-на-Оби – 10, Алейск, Заринск – по 9 заболевших, Славгород – 7, Алейский, Егорьевский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 6, Волчихинский, Павловский район – по 5, Змеиногорский, Локтевский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристаньский, Чарышский район – по 4, Благовещенский, Бурлинский, Калманский, Ключевской, Красногорский, Кулундинский, Поспелихинский районы – по 3, Белокуриха, Бийский, Зональный, Краснощековский, Курьинский, Первомайский, Рубцовский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Целинный районы – по 2, Ельцовский, Михайловский, Новичихинский, Петропавловский, Советский, Третьяковский районы – по 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 27086, Алейск — 1398, Алейский район — 623, Алтайский район — 384, Баевский район — 214, Белокуриха — 417, Бийск — 6868, Бийский район — 924, Благовещенский район — 898, Бурлинский район — 458, Быстроистокский район — 132, Волчихинский район — 583, Егорьевский район — 483, Ельцовский район — 128, Завьяловский район — 390, Залесовский район — 383, Заринск — 2186, Заринский район — 301, ЗАТО Сибирский — 173, Змеиногорский район — 915, Зональный район — 422, Калманский район — 757, Камень-на-Оби — 1136, Каменский район — 370, Ключевский район — 461, Косихинский район — 393, Красногорский район — 140, Краснощековский район — 317, Крутихинский район — 391, Кулундинский район — 865, Курьинский район — 403, Кытмановский район — 262, Локтевский район — 1081, Мамонтовский район — 457, Михайловский район — 800, Немецкий национальный район — 436, Новичихинский район — 411, Новоалтайск — 2108, Павловский район — 932, Панкрушихинский район — 168, Первомайский район — 1293, Петропавловский район — 265, Поспелихинский район — 889, Ребрихинский район — 721, Родинский район — 462, Романовский район — 248, Рубцовск — 5362, Рубцовский район — 726, Славгород — 1726, Смоленский район — 313, Советский район — 229, Солонешенский район — 181, Солтонский район — 255, Суетский район — 82, Табунский район — 404, Тальменский район — 1111, Тогульский район — 330, Топчихинский район — 721, Третьяковский район — 434, Троицкий район — 437, Тюменцевский район — 355, Угловский район — 375, Усть-Калманский район — 497, Усть-Пристанский район — 382, Хабарский район — 257, Целинный район — 356, Чарышский район — 272, Шелаболихинский район — 443, Шипуновский район — 802, Яровое – 750.

Из общего числа заболевших 904 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 48829 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 77932 заболевших: 17394 – у больных внебольничной пневмонией, 51823 – у заболевших ОРВИ, в 8715 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2130509 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 259,80 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7617 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7880 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 014 573 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 01.10.2021 прививается 689 788 человек, в том числе: 38 603 человека получили первую прививку; 646 508 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт); 4 677 человек получили повторную вакцинацию.

Катунь24