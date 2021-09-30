Катунь24: 230 человек эвакуировали из школы в Барнауле из-за короткого замыкания

В спортзале барнаульской школы № 56, расположенной на улице Маяковского, сработала пожарная сигнализация.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

29 сентября 2021 года учеников и персонал школы эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

«По прибытии первого подразделения выяснилось, что произошло короткое замыкание электроплафона без последующего горения», – говорится в сообщении.

Из здания школы вывели 230 человек, из них 210 детей.

Пожарные проводят проверку помещений. Пострадавших нет.

Катунь24