Катунь24: 251 новый случай заражения COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае

Выздоровело 59 пациентов, умерло 23 человека, от COVID-19 — 19.

Фото: pexels.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 77 418 человека, в т. ч. 5653 детей. Выздоровели 59 309 человек (+ 59). Итого всего умерли 5 404 человек (+ 23), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти — 1 225 человек (+ 4); короновирусная инфекция — 4 179 человек (+ 19).

По состоянию на 29 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 804 человека.

Кроме этого, 403 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных — 514, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 215.

Минздравом края развернуто 3958 коек, к кислороду имеют подключение 3114, с ИВЛ — 322. Резервных коек: 3958-2804-403=751.

14 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

322 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 251 новый случай заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 76, Бийск — 24, Рубцовск — 21, Алейск — 12, Заринск — 9, Локтевский, Усть-Калманский районы — по 8 заболевших, Яровое — 7, Залесовский, Ключевский, Угловский районы — по 6, Поспелихинский, Шипуновский районы — по 5, Бийский район — 4, Новоалтайск, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Курьинский, Михайловский, Первомайский, Топчихинский, Тюменцевский, Шелаболихинский районы — по 3, Камень-на-Оби, Краснощековский, Кулундинский, Павловский, Табунский, Третьяковский, Троицкий, Целинный район — по 2, Зональный, Косихинский, Крутихинский, Новичихинский, Рубцовский, Солтонский, Тогульский, Чарышский районы — по 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 26940, Алейск — 1377, Алейский район — 614, Алтайский район — 383, Баевский район — 213, Белокуриха — 409, г. Бийск — 6829, Бийский район — 919, Благовещенский район — 893, Бурлинский район — 455, Быстроистокский район — 132, Волчихинский район — 574, Егорьевский район — 472, Ельцовский район — 127, Завьяловский район — 387, Залесовский район — 383, г. Заринск — 2162, Заринский район — 301, ЗАТО Сибирский — 173, Змеиногорский район — 906, Зональный район — 417, Калманский район — 750, Камень-на-Оби — 1122, Каменский район — 370, Ключевский район — 458, Косихинский район — 393, Красногорский район — 135, Краснощековский район — 314, Крутихинский район — 391, Кулундинский район — 859, Курьинский район — 400, Кытмановский район — 262, Локтевский район — 1070, Мамонтовский район — 455, Михайловский район — 797, Немецкий национальный район — 436, Новичихинский район — 407, Новоалтайск — 2106, Павловский район — 926, Панкрушихинский район — 168, Первомайский район — 1289, Петропавловский район — 262, Поспелихинский район — 884, Ребрихинский район — 721, Родинский район — 462, Романовский район — 247, Рубцовск — 5325, Рубцовский район — 720, Славгород — 1706, Смоленский район — 313, Советский район — 228, Солонешенский район — 181, Солтонский район — 254, Суетский район — 82, Табунский район — 399, Тальменский район — 1107, Тогульский район — 328, Топчихинский район — 714, Третьяковский район — 431, Троицкий район — 435, Тюменцевский район — 352, Угловский район — 370, Усть-Калманский район — 493, Усть-Пристанский район — 375, Хабарский район — 257, Целинный район — 353, Чарышский район — 267, Шелаболихинский район — 436, Шипуновский район — 792, Яровое — 750.

Из общего числа заболевших 904 случаев — завозные, в т. ч. 248 — из-за рубежа; 48488 случая — по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 77418 заболевших: 17302 — у больных внебольничной пневмонией, 51423 — у заболевших ОРВИ, в 8693 случаях — бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2115535 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 253,96 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6841 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 7102 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 956 373 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 29.09.2021 прививается 685685 человек, в том числе: 39 406 человек получили первую прививку; 641 744 человека полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт); 4 535 человек прошли повторную вакцинацию.

Катунь24