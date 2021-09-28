Катунь24: 28 сентября 1937 года был образован Алтайский край

В этот день Центральный исполком СССР постановил разделить Западно-Сибирский край на Новосибирскую область и Алтайский край.

Фото: Катунь 24

Интересно, что еще летом 1917 года Алтайский округ простирался от: нынешних Томска, Кемерова и Новосибирска до Усть-Каменогорска и Семипалатинска, границ с Монголией и Китаем. Теперь территория края составляет 167 тысяч км².

Регион, который обязан своим рождением богатым залежам серебряных и медных руд, активно осваивавшимся в начале XVIII века, со временем стал аграрным и промышленным центром Сибири.

Катунь24