Катунь24: 249 новых случаев заражения COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае

Выздоровело 98 пациентов, умер 21 человек, от COVID-19 – 19.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 76 672 человека, в т. ч. 5558 детей. Выздоровели 59 096 человек (+ 98). Итого всего умерли 5 338 человек (+ 21), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти — 1 217 человек (+ 2); коронавирусная инфекция — 4 121 человек (+ 19).

По состоянию на 26 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 674 человека.

Кроме этого, 370 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных — 516, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 216.

Минздравом края развернуто 3714 коек, к кислороду имеют подключение 3114, с ИВЛ — 322. Резервных коек: 3714-2676-370=668.

14 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

311 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 249 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 72, Рубцовск — 19, Бийск — 18, Камень-на-Оби — 8, Краснощековский, Кулундинский, Локтевский, Павловский, Усть-Калманский районы — по 6 заболевших, Змеиногорский, Курьинский, Мамонтовский, Рубцовский, Шипуновский районы — по 5 заболевших, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Алейский, Егорьевский, Михайловский, Первомайский, Табунский, Топчихинский, Троицкий, Чарышский районы — по 4 заболевших, Бийский, Благовещенский, Волчихинский, Калманский, Новичихинский, Поспелихинский, Третьяковский районы — по 3 заболевших, Ключевский, Крутихинский, Ребрихинский, Романовский, Тюменцевский, Угловский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших, Родинский, Тальменский районы — по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 26719, Алейск — 1351, Алейский район — 610, Алтайский район — 381, Баевский район — 213, Белокуриха — 409, Бийск — 6755, Бийский район — 907, Благовещенский район — 891, Бурлинский район — 454, Быстроистокский район — 132, Волчихинский район — 567, Егорьевский район — 464, Ельцовский район — 126, Завьяловский район — 387, Залесовский район — 374, Заринск — 2136, Заринский район — 301, ЗАТО Сибирский — 172, Змеиногорский район — 892, Зональный район — 412, Калманский район — 738, Камень-на-Оби — 1112, Каменский район — 369, Ключевский район — 446, Косихинский район — 389, Красногорский район — 131, Краснощековский район — 306, Крутихинский район — 388, Кулундинский район — 855, Курьинский район — 393, Кытмановский район — 256, Локтевский район — 1060, Мамонтовский район — 453, Михайловский район — 788, Немецкий национальный район — 432, Новичихинский район — 400, Новоалтайск — 2097, Павловский район — 917, Панкрушихинский район — 167, Первомайский район — 1284, Петропавловский район — 261, Поспелихинский район — 875, Ребрихинский район — 719, Родинский район — 461, Романовский район — 247, Рубцовск — 5262, Рубцовский район — 718, Славгород — 1703, Смоленский район — 313, Советский район — 227, Солонешенский район — 181, Солтонский район — 249, Суетский район — 82, Табунский район — 387, Тальменский район — 1104, Тогульский район — 326, Топчихинский район — 703, Третьяковский район — 421, Троицкий район — 431, Тюменцевский район — 347, Угловский район — 362, Усть-Калманский район — 479, Усть-Пристанский район — 370, Хабарский район — 256, Целинный район — 349, Чарышский район — 258, Шелаболихинский район — 426, Шипуновский район — 783, Яровое — 738.

Из общего числа заболевших 904 случаев — завозные, в т. ч. 248 — из-за рубежа; 48035 случая — по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 76672 заболевших: 17200 — у больных внебольничной пневмонией, 50792 — у заболевших ОРВИ, в 8680 случаях — бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2102206 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 248,71 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5115 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 5315 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 956 373 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 26.09.2021 прививается 682 842 человека (+ 2 279), в том числе: 40 066 человек (- 485) получили первую прививку; 638 454 человека (+ 2 582) полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт); 4 322 человека (+ 182) прошли повторную вакцинацию.

Катунь24