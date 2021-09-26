Катунь24: 250 новых случаев заражения COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае

Выздоровело 53 пациента, умерло 25 человек, от COVID-19 — 22.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 76 423 человек, в т.ч. 5538 детей. Выздоровели 58 998 человек (+ 53). Итого всего умерли 5 317 человек (+ 25), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1 215 человек (+ 3); короновирусная инфекция – 4 102 человека (+ 22).

По состоянию на 25 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 646 человек.

Кроме этого, 350 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 505, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 216.

Минздравом края развернуто 3714 коек, к кислороду имеют подключение 3114, с ИВЛ – 322. Резервных коек: 3714-2646-350=718.

18 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

322 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 250 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 76, Бийск – 28, Рубцовск – 25, Камень-на-Оби – 11, Локтевский, Михайловский районы – по 7 заболевших, Алейский, Поспелихинский, Усть-Калманский районы – 6, Волчихинский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Егорьевский, Ключевский, Кулундинский, Мамонтовский, Новичихинский, Родинский, Третьяковский районы – по 4 заболевших,

Краснощековский, Топчихинский, Угловский районы – по 3 заболевших, Славгород, Благовещенский, Бурлинский, Змеиногорский, Зональный, Курьинский, Немецкий национальный, Рубцовский, Табунский, Хабарский районы – по 2 заболевших, Алейск, Бийский, Первомайский, Романовский, Тюменцевский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 26647, Алейск — 1351, Алейский район — 606, Алтайский район — 381, Баевский район — 213, Белокуриха — 409, Бийск — 6737, Бийский район — 904, Благовещенский район — 888, Бурлинский район — 454, Быстроистокский район — 132, Волчихинский район — 564, Егорьевский район — 460, Ельцовский район — 126, Завьяловский район — 387, Залесовский район — 374, г. Заринск — 2136, Заринский район — 301, ЗАТО Сибирский — 168, Змеиногорский район — 887, Зональный район — 412, Калманский район — 735, Камень-на-Оби — 1104, Каменский район — 369, Ключевский район — 444, Косихинский район — 389, Красногорский район — 131, Краснощековский район — 300, Крутихинский район — 386, Кулундинский район — 849, Курьинский район — 388, Кытмановский район — 256, Локтевский район — 1054, Мамонтовский район — 448, Михайловский район — 784, Немецкий национальный район — 432, Новичихинский район — 397, Новоалтайск — 2093, Павловский район — 911, Панкрушихинский район — 167, Первомайский район — 1280, Петропавловский район — 261, Поспелихинский район — 872, Ребрихинский район — 717, Родинский район — 460, Романовский район — 245, Рубцовск — 5243, Рубцовский район — 713, Славгород — 1703, Смоленский район — 313, Советский район — 227, Солонешенский район — 181, Солтонский район — 249, Суетский район — 82, Табунский район — 383, Тальменский район — 1103, Тогульский район — 326, Топчихинский район — 699, Третьяковский район — 418, Троицкий район — 427, Тюменцевский район — 345, Угловский район — 360, Усть-Калманский район — 473, Усть-Пристанский район — 370, Хабарский район — 256, Целинный район — 349, Чарышский район — 254, Шелаболихинский район — 424, Шипуновский район — 778, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 903 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 47884 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 76423 заболевших: 17163 – у больных внебольничной пневмонией, 50584 – у заболевших ОРВИ, в 8676 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2097091 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 245,21исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7216 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7502 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 956 373 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 25.09.2021 прививается 680 563 человека (+ 2 587), в том числе: 40 551 человек (- 502) получили первую прививку; 635 872 человека (+ 2 928) полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт) 4 140 человек (+ 161) получили повторную вакцинацию.

Катунь24