Катунь24: 248 заболели, 25 умерли: статистика по COVID-19 в Алтайском крае на 24 сентября

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 248 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 85 пациентов, умерло 25 человек, от COVID-19 – 21.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 76 173 человек, в т.ч. 5501 ребенка. Выздоровели 58 945 человек (+ 85). Итого всего умерли 5 292 человек (+ 25), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1 212 человек (+ 4); короновирусная инфекция – 4 080 человек (+ 21).

По состоянию на 24 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 724 человека.

Кроме этого, 329 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 518, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 208. Минздравом края развернуто 3654 коек, к кислороду имеют подключение 3114, с ИВЛ – 322. Резервных коек: 3654-2724-329=601. 23 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 354 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 248 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 69, Бийск – 26, Рубцовск – 24, Алейск – 18, Славгород – 8, Камень-на-Оби – 5, Павловский район – 5, Усть-Калманский район – 5, Алейский район – 4, Крутихинский район – 3, Змеиногорский район – 3, Благовещенский район – 3, Бийский район – 3, Кулундинский район – 3, Калманский район – 3, Первомайский район – 3, Поспелихинский район – 3, Михайловский район – 3, Белокуриха – 2, Егорьевский район – 2, Заринск – 2, Зональный район – 2, Ключевский район – 2, Краснощековский район – 2, Курьинский район – 2, Локтевский район – 2, Мамонтовский район – 2, Немецкий национальный район – 2, Ребрихинский район – 2, Смоленский район – 2, Табунский район – 2, Топчихинский район – 2, Третьяковский район – 2, Троицкий район – 2, Тюменцевский район – 2, Угловский район – 2, Хабарский район – 2, Чарышский район – 2, Шелаболихинский район – 2, Целинный район – 1, Алтайский район – 1, Шипуновский район – 1, Быстроистокский район – 1, Бурлинский район – 1, Волчихинский район – 1, Залесовский район – 1, Заринский район – 1, Новичихинский район – 1, Петропавловский район – 1, Кытмановский район – 1, Родинский район – 1, Рубцовский район – 1, Советский район – 1, Суетский район – 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 26571, Алейск — 1350, Алейский район — 600, Алтайский район — 381, Баевский район — 213, Белокуриха — 409, Бийск — 6709, Бийский район — 903, Благовещенский район — 886, Бурлинский район — 452, Быстроистокский район — 132, Волчихинский район — 559, Егорьевский район — 456, Ельцовский район — 126, Завьяловский район — 387, Залесовский район — 374, Заринск — 2136, Заринский район — 301, ЗАТО Сибирский — 168, Змеиногорский район — 885, Зональный район — 410, Калманский район — 735, Камень-на-Оби — 1093, Каменский район — 369, Ключевский район — 440, Косихинский район — 389, Красногорский район — 131, Краснощековский район — 297, Крутихинский район — 386, Кулундинский район — 845, Курьинский район — 386, Кытмановский район — 256, Локтевский район — 1047, Мамонтовский район — 444, Михайловский район — 777, Немецкий национальный район — 430, Новичихинский район — 393, Новоалтайск — 2093, Павловский район — 911, Панкрушихинский район — 167, Первомайский район — 1279, Петропавловский район — 261, Поспелихинский район — 866, Ребрихинский район — 717, Родинский район — 456, Романовский район — 244, Рубцовск — 5218, Рубцовский район — 711, Славгород — 1701, Смоленский район — 313, Советский район — 227, Солонешенский район — 181, Солтонский район — 249, Суетский район — 82, Табунский район — 381, Тальменский район — 1103, Тогульский район — 326, Топчихинский район — 696, Третьяковский район — 414, Троицкий район — 427, Тюменцевский район — 344, Угловский район — 357, Усть-Калманский район — 467, Усть-Пристанский район — 370, Хабарский район — 254, Целинный район — 349, Чарышский район — 253, Шелаболихинский район — 419, Шипуновский район — 773, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 903 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 47731 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 76173 заболевших: 17135 – у больных внебольничной пневмонией, 50371 – у заболевших ОРВИ, в 8667 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2089875 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 246,24 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6844 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7072 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 956 373 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 24.09.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 677976 человек, в том числе: 41 053 человека получили первую прививку; 632 944 человека полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт) 3 979 человек получили повторную вакцинацию.

Катунь24