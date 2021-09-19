Катунь24: 237 новых случаев заражения COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае

Выздоровел 121 пациент, умерло 26 человек, от COVID-19 – 24.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 74 718 человек, в т.ч. 5330 ребенка. Выздоровели всего 57 700 человек (+ 136). Итого всего умерли 5 144 человека (+ 26), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 958 человек (+ 24), иные причины смерти – 1 186 человек (+ 2). По состоянию на 18 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 554 человека.

309 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 526, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 218.

Минздравом края развернуто 3604 коек, к кислороду имеют подключение 3114, с ИВЛ – 322. Резервных коек: 3604-2554-309=741. 16 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 338 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 237 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 59, Бийск — 20, Рубцовск — 19, Алейск — 11, Заринск — 10, Шипуновский район — 8, Змеиногорский, Павловский, Угловский районы — по 6 заболевших, Камень-на-Оби, Бийский, Волчихинский, Михайловский, Шелаболихинский районы- по 5 заболевших, Славгород, Калманский, Локтевский, Топчихинский, Третьяковский районы — по 4 заболевших, Алейский, Ключевский, Краснощековский, Петропавловский районы — по 3 заболевших, Белокуриха, Алтайский, Бурлинский, Егорьевский, Залесовский, Немецкий национальный, Смоленский, Советский, Табунский, Усть-Калманский, Хабарский районы — по 2 заболевших, Благовещенский, Быстроистокский, Зональный, Красногорский, Курьинский, Новичихинский, Первомайский, Поспелихинский, Солонешенский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Целинный, Чарышский районы — по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 26165, Алейск — 1305, Алейский район — 579, Алтайский район — 367, Баевский район — 212, Белокуриха — 395, Бийск — 6578, Бийский район — 873, Благовещенский район — 874, Бурлинский район — 445, Быстроистокский район — 128, Волчихинский район — 544, Егорьевский район — 445, Ельцовский район — 119, Завьяловский район — 383, Залесовский район — 371, г. Заринск — 2081, Заринский район — 300, ЗАТО Сибирский — 168, Змеиногорский район — 854, Зональный район — 397, Калманский район — 726, Камень-на-Оби — 1076, Каменский район — 369, Ключевский район — 434, Косихинский район — 382, Красногорский район — 128, Краснощековский район — 289, Крутихинский район — 375, Кулундинский район — 838, Курьинский район — 357, Кытмановский район — 254, Локтевский район — 1024, Мамонтовский район — 437, Михайловский район — 755, Немецкий национальный район — 428, Новичихинский район — 379, Новоалтайск — 2077, Павловский район — 889, Панкрушихинский район — 167, Первомайский район — 1260, Петропавловский район — 253, Поспелихинский район — 850, Ребрихинский район — 706, Родинский район — 449, Романовский район — 240, Рубцовск — 5102, Рубцовский район — 692, Славгород — 1693, Смоленский район — 308, Советский район — 220, Солонешенский район — 176, Солтонский район — 247, Суетский район — 81, Табунский район — 376, Тальменский район — 1085, Тогульский район — 324, Топчихинский район — 678, Третьяковский район — 407, Троицкий район — 407, Тюменцевский район — 333, Угловский район — 339, Усть-Калманский район — 431, Усть-Пристанский район — 366, Хабарский район — 252, Целинный район — 344, Чарышский район — 239, Шелаболихинский район — 413, Шипуновский район — 742, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 902 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 46636 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 74718 заболевших: 16891– у больных внебольничной пневмонией, 49205 – у заболевших ОРВИ, в 8622 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2058573 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 242,72исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7417 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7687 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 913 173 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 18.09.2021 прививается 668243 человека, в том числе: 105 519 человек получили первую прививку; 559 282 человека полностью привиты (получили две прививки); 3 442 человека получили повторную вакцинацию.

Катунь24