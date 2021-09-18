Катунь24: 21 сентября начинается отопительный сезон в Барнауле

Сегодня Вячеслав Франк подписал соответствующее постановление.

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На подачу отопления всем потребителям и отладку гидравлического режима во всем городе понадобится до двух недель, сообщает администрация Барнаула.

Приоритет при подключении будет отдаваться социальным объектам: больницам, школам и детским садам.

Отопление по заявкам уже получают 11 объектов: 10 детских садов и детская городская больница. Ещё четыре садика, а также дом-интернат для престарелых и инвалидов и Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, будут запущены сегодня.

Если после старта сезона отопление в доме не появилось, нужно обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ, только после этого на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях:

Железнодорожный район – 62-56-95;

Индустриальный район – 47-51-83;

Ленинский район – 54-44-49;

Октябрьский район – 24-74-98;

Центральный район – 63-08-25, или в диспетчерскую службу СГК – 59-97-15.

Катунь24