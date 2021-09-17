Катунь24: 25 школьников Барнаула получили именные стипендии главы города

Воспитанников детских школ искусств, музыкальных и художественных школ, участники творческих коллективов, а также четырех спортсменов наградили 15 сентября 2021 года.

Фото: barnaul.org

«Талантливого ребенка может воспитать только талантливый учитель, поэтому особые слова поздравления и благодарности хочу сказать в адрес наставников. Это люди, которые умеют рассмотреть, достать и отшлифовать до бриллиантового блеска песчинки детского таланта», – поздравил председатель комитета по культуре города Валерий Паршков.

Церемония прошла в зале Русского камерного оркестра. Именную стипендию получили ребята, которые добились высоких результатов в своей деятельности, стали лауреатами всероссийских, международных конкурсов, победителями чемпионатов, кубков, первенств, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как отметил председатель городского комитета по физической культуре и спорту Пётр Кобзаренко, эти ребята – пример для подрастающего поколения, которые тяжелым, упорным трудом доказали свою спортивную состоятельность и достойно защищали честь Барнаула на спортивных состязаниях разных уровней – от краевых до международных и мировых.

Среди обладателей именной премии воспитанница спортивной школы «Рубин», кандидат в мастера спорта по карате и всестилевому карате Дарья Копылова. Девушка отмечает, что эта стипендия не первая в ее личной истории.

«В карате меня привела мама, когда мне было шесть лет. Меня этот вид спорта так затянул, что теперь удается добиваться таких результатов: в этом году я вновь стала победителем первенства России по всестилевому карате и всероссийских соревнований. Секрет моего успеха в умении собраться: от внутреннего, эмоционального состояния, действительно, зависит очень многое. Этому пришлось учиться. Теперь стоит только ступить на татами, и я сразу включаюсь в поединок», – рассказала Дарья.

Также юные артисты домов культуры и детских школ искусств города выступили в сопровождении Русского камерного оркестра под руководством заслуженного артиста России, почетного гражданина Барнаула Алексея Кузнецова.

Катунь24