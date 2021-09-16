Катунь24: 232 заболели, 20 умерли: статистика по COVID-19 в Алтайском крае на 15 сентября

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 232 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 275 пациентов, умерло 22 человека от COVID-19 — 20.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 74 011 человек, в т. ч. 5266 детей. Выздоровели всего 57 092 человека (+ 275). Умерло 5 065 человек (+ 22), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 3 887 человек (+ 20); иные причины смерти — 1 178 человек (+ 2).

По состоянию на 15 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 531 человек.

Кроме этого, 354 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных — 528, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 211.

Минздравом края развернуто 3604 коек, к кислороду имеют подключение 3114, с ИВЛ — 322. Резервных коек: 3604-2531-354=719.

10 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

308 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 232 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 62, Бийск — 18, Рубцовск — 15, Алейск — 12, Новоалтайск — 10, Заринск, Славгород — по 8 заболевших, Шипуновский район — 6, Локтевский район — 5, Алтайский, Бийский, Благовещенский, Ключевский, Павловский, Ребрихинский, Советский районы — по 4 заболевших, Алейский, Баевский, Волчихинский, Змеиногорский, Зональный, Новичихинский, Первомайский, Рубцовский, Солтонский, Тальменский, Топчихинский, Усть-Пристанский, Целинный, Чарышский районы — по 3 заболевших, Егорьевский, Краснощековский, Крутихинский, Михайловский, Третьяковский, Тюменцевский, Шелаболихинский- по 2 заболевших, Ельцовский, Кытмановский, Суетский, Угловский районы — по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 25985, Алейск — 1272, Алейский район — 572, Алтайский район — 365, Баевский район — 212, Белокуриха — 393, Бийск — 6518, Бийский район — 856, Благовещенский район — 868, Бурлинский район — 440, Быстроистокский район — 127, Волчихинский район — 532, Егорьевский район — 440, Ельцовский район — 118, Завьяловский район — 382, Залесовский район — 366, Заринск — 2052, Заринский район — 300, ЗАТО Сибирский — 168, Змеиногорский район — 841, Зональный район — 393, Калманский район — 716, Камень-на-Оби — 1061, Каменский район — 369, Ключевский район — 429, Косихинский район — 381, Красногорский район — 127, Краснощековский район — 286, Крутихинский район — 375, Кулундинский район — 835, Курьинский район — 349, Кытмановский район — 249, Локтевский район — 1009, Мамонтовский район — 435, Михайловский район — 738, Немецкий национальный район — 425, Новичихинский район — 376, Новоалтайск — 2058, Павловский район — 878, Панкрушихинский район — 165, Первомайский район — 1253, Петропавловский район — 250, Поспелихинский район — 839, Ребрихинский район — 702, Родинский район — 449, Романовский район — 240, Рубцовск — 5044, Рубцовский район — 688, Славгород — 1662, Смоленский район — 306, Советский район — 218, Солонешенский район — 175, Солтонский район — 244, Суетский район — 81, Табунский район — 371, Тальменский район — 1079, Тогульский район — 323, Топчихинский район — 671, Третьяковский район — 397, Троицкий район — 406, Тюменцевский район — 328, Угловский район — 326, Усть-Калманский район — 428, Усть-Пристанский район — 365, Хабарский район — 249, Целинный район — 343, Чарышский район — 238, Шелаболихинский район — 403, Шипуновский район — 734, Яровое — 738.

Из общего числа заболевших 902 случаев — завозные, в т. ч. 248 — из-за рубежа; 46185 случая — по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 74011 заболевших: 16785– у больных внебольничной пневмонией, 48627 — у заболевших ОРВИ, в 8599 случаях — бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2037001 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 233,25 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6152 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 6333 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 904 173 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 15.09.2021 прививается 660 455 человек (+ 2 673), в том числе: 106 178 человек получили первую прививку; 551 333 человека полностью привиты (получили две прививки); 2 944 человека получили повторную вакцинацию.

Катунь24