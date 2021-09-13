Катунь24: 236 заболели, 25 умерли: статистика по COVID-19 в Алтайском крае на 12 сентября

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 236 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 115 пациентов, умерло 25 человека, от COVID-19 — 20.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 73 314 человек, в т.ч. 5219 детей. Выздоровели всего 56 256 человек (+ 115). Умерло 4 999 человек (+ 25), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 829 человек (+ 20); иные причины смерти – 1 170 человек (+ 5).

По состоянию на 12 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 628 человек.

Кроме этого, 332 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 518, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 215.

Минздравом края развернуто 4019 коек, к кислороду имеют подключение 3306, с ИВЛ – 333. Резервных коек: 4019-2628-332=1059.

12 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

288 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 236 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 59, Бийск – 22, Рубцовск – 21, Новоалтайск – 11, Алейск – 10, Заринск, Славгород, Курьинский, Тальменский районы – по 8 заболевших, Первомайский район – 7, Благовещенский, Волчихинский районы – по 6 заболевших, Змеиногорский, Поспелихинский, Калманский, Павловский, Рубцовский районы – по 5 заболевших,Третьяковский район – 4, Камень-на-Оби, Алейский, Бийский, Завьяловский, Михайловский, Новичихинский, Топчихинский, Угловский районы – по 3 заболевших, Алтайский, Ребрихинский, Усть-Пристанский район – по 2 заболевших, Егорьевский, Ключевской, Краснощековский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 25801, Алейск — 1248, Алейский район — 563, Алтайский район — 357, Баевский район — 206, Белокуриха — 393, Бийск — 6460, Бийский район — 845, Благовещенский район — 860, Бурлинский район — 440, Быстроистокский район — 127, Волчихинский район — 523, Егорьевский район — 436, Ельцовский район — 114, Завьяловский район — 382, Залесовский район — 363, Заринск — 2028, Заринский район — 299, ЗАТО Сибирский — 168, Змеиногорский район — 833, Зональный район — 385, Калманский район — 711, Камень-на-Оби — 1058, Каменский район — 369, Ключевский район — 418, Косихинский район — 378, Красногорский район — 123, Краснощековский район — 282, Крутихинский район — 371, Кулундинский район — 835, Курьинский район — 344, Кытмановский район — 244, Локтевский район — 994, Мамонтовский район — 431, Михайловский район — 731, Немецкий национальный район — 425, Новичихинский район — 368, Новоалтайск — 2029, Павловский район — 870, Панкрушихинский район — 165, Первомайский район — 1243, Петропавловский район — 247, Поспелихинский район — 837, Ребрихинский район — 694, Родинский район — 449, Романовский район — 240, Рубцовск — 4998, Рубцовский район — 679, Славгород — 1646, Смоленский район — 306, Советский район — 210, Солонешенский район — 175, Солтонский район — 235, Суетский район — 79, Табунский район — 371, Тальменский район — 1073, Тогульский район — 320, Топчихинский район — 661, Третьяковский район — 390, Троицкий район — 400, Тюменцевский район — 324, Угловский район — 320, Усть-Калманский район — 421, Усть-Пристанский район — 354, Хабарский район — 249, Целинный район — 333, Чарышский район — 232, Шелаболихинский район — 399, Шипуновский район — 714, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 893 случаев – завозные, в т.ч. 244 – из-за рубежа; 45728 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 73314 заболевших: 16694– у больных внебольничной пневмонией, 48043 – у заболевших ОРВИ, в 8577 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2024461 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 233,85 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3990 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4149 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 904 173 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 12.09.2021 прививается 656939 человек, в том числе: 107 127 человек получили первую прививку; 547 031 человек полностью привиты (получили две прививки); 2 781 человек получили повторную вакцинацию.

Катунь24