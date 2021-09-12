Катунь24: 235 новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

Выздоровело 67 пациентов, умерло 24 человека, от COVID-19 – 21.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 73 078 человека, в т.ч. 5193 ребенка. Выздоровели всего 56 141 человека (+ 67). Умерло 4 974 человек (+ 24), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 809 человек (+ 21); иные причины смерти – 1 165 человек (+ 3).

По состоянию на 11 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 573 человека.

Кроме этого, 333 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 509, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 214.

Минздравом края развернуто 4019 коек, к кислороду имеют подключение 3306, с ИВЛ – 333. Резервных коек: 4019-2573-333=1113.

12 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

261 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 235 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 70, Бийск – 38, Славгород – 12, Заринск – 11, Новоалтайск, Рубцовск, Первомайский район – по 8 заболевших, Камень-на-Оби, Михайловский, Топчихинский районы – по 6 заболевших, Благовещенский, Волчихинский, Ключевской, Тальменский, Третьяковский районы – по 5 заболевших, Бийский, Змеиногорский, Петропавловский, Поспелихинский районы – по 4 заболевших, Крутихинский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Новичихинский район – 2, Бурлинский, Зональный, Каменский, Троицкий районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 25742, Алейск — 1238, Алейский район — 560, Алтайский район — 355, Баевский район — 206, Белокуриха — 393, Бийск — 6438, Бийский район — 842, Благовещенский район — 854, Бурлинский район — 440, Быстроистокский район — 127, Волчихинский район — 517, Егорьевский район — 435, Ельцовский район — 114, Завьяловский район — 379, Залесовский район — 363, г. Заринск — 2020, Заринский район — 299, ЗАТО Сибирский — 168, Змеиногорский район — 828, Зональный район — 385, Калманский район — 706, Камень-на-Оби — 1055, Каменский район — 369, Ключевский район — 417, Косихинский район — 378, Красногорский район — 123, Краснощековский район — 281, Крутихинский район — 371, Кулундинский район — 835, Курьинский район — 336, Кытмановский район — 244, Локтевский район — 994, Мамонтовский район — 431, Михайловский район — 728, Немецкий национальный район — 425, Новичихинский район — 365, Новоалтайск — 2018, Павловский район — 865, Панкрушихинский район — 165, Первомайский район — 1236, Петропавловский район — 247, Поспелихинский район — 832, Ребрихинский район — 692, Родинский район — 449, Романовский район — 240, Рубцовск — 4977, Рубцовский район — 674, Славгород — 1638, Смоленский район — 306, Советский район — 210, Солонешенский район — 175, Солтонский район — 235, Суетский район — 79, Табунский район — 371, Тальменский район — 1065, Тогульский район — 320, Топчихинский район — 658, Третьяковский район — 386, Троицкий район — 400, Тюменцевский район — 324, Угловский район — 317, Усть-Калманский район — 421, Усть-Пристанский район — 352, Хабарский район — 249, Целинный район — 333, Чарышский район — 232, Шелаболихинский район — 399, Шипуновский район — 714, Яровое – 738.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2020471 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 235,25 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6767 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7017 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 904 173 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 11.09.2021 прививается 654 317 человек, в том числе: 108 603 человека получили первую прививку; 543 065 человек полностью привиты (получили две прививки); 2 649 человек получили повторную вакцинацию.

Катунь24