Катунь24: 239 заболели, 24 умерли: статистика по COVID-19 в Алтайском крае на 10 сентября

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 104 пациента, умерли 24 человека, от COVID-19 – 21.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 72 843 человека, в т.ч. 5174 ребенка. Выздоровели всего 56 074 человека (+ 104). Умерло 4 950 человек (+ 24), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 788 человек (+ 21); иные причины смерти – 1 162 человек (+ 3).

По состоянию на 10 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 632 человека.

Кроме этого, 345 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 529, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 214.

Минздравом края развернуто 4019 коек, к кислороду имеют подключение 3306, с ИВЛ – 333. Резервных коек: 4019-2632-345=1042.

12 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

241 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 237 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 61, Рубцовск – 23, Бийск – 19, Славгород – 12, Заринск – 11, Алейск – 10, Новоалтайск – 8, Первомайский район – 7, Локтевский, Шипуновский – районы по 6 заболевших, Бийский, Калманский, Ребрихинский, Топчихинский районы – по 5 заболевших, Алейский, Баевский, Завьяловский, Змеиногорский, Павловский, Шелаболихинский район – по 4 заболевших, Белокуриха, Усть-Калманский, Усть-Пристанский район – по 3 заболевших, Алтайский, Волчихинский, Егорьевский, Зональный, Крутихинский, Родинский, Рубцовский, Третьяковский, Тюменцевский, Угловский районы – по 2 заболвших, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Смоленский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 25672, Алейск — 1238, Алейский район — 560, Алтайский район — 355, Баевский район — 206, Белокуриха — 393, Бийск — 6400, Бийский район — 838, Благовещенский район — 849, Бурлинский район — 439, Быстроистокский район — 127, Волчихинский район — 512, Егорьевский район — 435, Ельцовский район — 114, Завьяловский район — 379, Залесовский район — 363, Заринск — 2009, Заринский район — 299, ЗАТО Сибирский — 168, Змеиногорский район — 824, Зональный район — 384, Калманский район — 706, Камень-на-Оби — 1049, Каменский район — 368, Ключевский район — 412, Косихинский район — 378, Красногорский район — 123, Краснощековский район — 281, Крутихинский район — 368, Кулундинский район — 835, Курьинский район — 336, Кытмановский район — 244, Локтевский район — 994, Мамонтовский район — 431, Михайловский район — 722, Немецкий национальный район — 425, Новичихинский район — 363, Новоалтайск — 2010, Павловский район — 865, Панкрушихинский район — 165, Первомайский район — 1228, Петропавловский район — 243, Поспелихинский район — 828, Ребрихинский район — 692, Родинский район — 449, Романовский район — 240, г. Рубцовск — 4969, Рубцовский район — 674, Славгород — 1626, Смоленский район — 306, Советский район — 210, Солонешенский район — 175, Солтонский район — 235, Суетский район — 79, Табунский район — 371, Тальменский район — 1060, Тогульский район — 320, Топчихинский район — 652, Третьяковский район — 381, Троицкий район — 399, Тюменцевский район — 324, Угловский район — 314, Усть-Калманский район — 418, Усть-Пристанский район — 349, Хабарский район — 249, Целинный район — 333, Чарышский район — 232, Шелаболихинский район — 396, Шипуновский район — 714, Яровое – 738

Из общего числа заболевших 893 случаев – завозные, в т.ч. 244 – из-за рубежа; 45426 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 72843 заболевших: 16636 – у больных внебольничной пневмонией, 47645 – у заболевших ОРВИ, в 8562 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2013704 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 230,67 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6376 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6607 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 904 173 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 10.09.2021 крае прививается 651 762 человека, в том числе: 109 989 человек получили первую прививку; 539 231 человек полностью привиты (получили две прививки); 2 542 человека получили повторную вакцинацию.

Катунь24