Катунь24: 25 тысяч заявлений на участие в выборах по режиму мобильного избирателя зарегистрировали в Алтайском крае

Такой формат подходит для тех, кто не попадет на закрепленный по месту жительства участок с 17 по 19 сентября.

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Избиратель может выбрать любой удобный для себя пункт для голосования на территории края, страны и даже за её пределами.

«Режим мобильного избирателя уже, начиная со 2 августа, активно работает. Единственное, конечно, хочу отметить, что такой режим будет доступен до 13 сентября включительно для всех избирателей, желающих определиться с выбором о месте участка по месту нахождения – там, где удобно. И, напоминаю, в таком режиме пользователи могут воспользоваться порталом госуслуг», — рассказала председатель Избирательной комиссии региона Ирина Акимова.

Катунь24