Катунь24: 240 новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

Выздоровело 184 пациента, умерло 26 человек, от COVID-19 – 23.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 71 650 человек, в т.ч. 5048 детей. Выздоровели всего 54420 человека (+ 184). Умерло 4 823 человека (+ 26), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 679 человек (+ 23); иные причины смерти – 1 144 человек (+ 3).

По состоянию на 5 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 664 человек. Кроме этого, 379 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 542, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 215. Минздравом края развернуто 4019 коек, к кислороду имеют подключение 3326, с ИВЛ – 333. 25 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 206 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 240 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 66, Бийск – 18, Рубцовск – 15, Новоалтайск – 11, Заринск – 9, Алейск и Славгород – по 7 заболевших, Алтайский район – 5, Бийский, Завьяловский, Змеиногорский, Локтевский, Первомайский район – по 4 заболевших, Волчихинский, Калманский, Крутихинский, Кулундинский, Поспелихинский, Рубцовский район – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Баевский, Бурлинский, Ельцовский, Залесовский, Зональный, Косихинский, Кытмановский, Мамонтовский, Михайловский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Романовский, Советский, Солонешенский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Топчихинский, Троицкий, Усть-Пристанский, Целинный, Шелаболихинский, Шипуновский район – по 2 заболевших, Белокуриха, Алейский, Благовещенский, Быстроистокский, Егорьевский, Заринский, Ключевской, Новичихинский, Петропавловский, Родинский, Смоленский, Солтонский, Третьяковский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский район – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 25353, Алейск — 1200, Алейский район — 545, Алтайский район — 342, Баевский район — 199, Белокуриха — 385, Бийск — 6312, Бийский район — 816, Благовещенский район — 841, Бурлинский район — 433, Быстроистокский район — 127, Волчихинский район — 506, Егорьевский район — 426, Ельцовский район — 107, Завьяловский район — 372, Залесовский район — 359, Заринск — 1963, Заринский район — 298, ЗАТО Сибирский — 168, Змеиногорский район — 801, Зональный район — 364, Калманский район — 690, Камень-на-Оби — 1032, Каменский район — 368, Ключевский район — 408, Косихинский район — 372, Красногорский район — 114, Краснощековский район — 277, Крутихинский район — 365, Кулундинский район — 831, Курьинский район — 326, Кытмановский район — 238, Локтевский район — 974, Мамонтовский район — 425, Михайловский район — 712, Немецкий национальный район — 415, Новичихинский район — 355, Новоалтайск — 1967, Павловский район — 848, Панкрушихинский район — 164, Первомайский район — 1204, Петропавловский район — 241, Поспелихинский район — 821, Ребрихинский район — 683, Родинский район — 445, Романовский район — 239, Рубцовск — 4886, Рубцовский район — 671, Славгород — 1581, Смоленский район — 301, Советский район — 209, Солонешенский район — 174, Солтонский район — 228, Суетский район — 79, Табунский район — 365, Тальменский район — 1052, Тогульский район — 318, Топчихинский район — 637, Третьяковский район — 359, Троицкий район — 389, Тюменцевский район — 316, Угловский район — 302, Усть-Калманский район — 399, Усть-Пристанский район — 336, Хабарский район — 243, Целинный район — 328, Чарышский район — 224, Шелаболихинский район — 386, Шипуновский район — 698, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 885 случаев – завозные, в т.ч. 244 – из-за рубежа; 44639 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 71650 заболевших: 16488 – у больных внебольничной пневмонией, 46623 – у заболевших ОРВИ, в 8539 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1987813 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 238,0 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4255 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4376 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 884 793 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 05.09.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 642302 человека, в том числе: 115 489 человек получили первую прививку; 524765 человек полностью привиты (получили две прививки); 2 048 человек получили повторную вакцинацию

Катунь24