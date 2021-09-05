Катунь24: 243 новых случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

Выздоровело 94 пациента, умерло 23 человека, от COVID-19 — 20.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 71 410 человек, в т.ч. 5036 детей. Выздоровели всего 54236 человека (+ 94). Умерло 4 797 человека (+ 23), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 656 человек (+ 20); иные причины смерти – 1 141 человек (+ 3).

По состоянию на 4 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 684 человек.

Кроме этого, 329 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 534, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 215.

Минздравом края развернуто 4019 коек, к кислороду имеют подключение 3326, с ИВЛ – 333. Резервных коек: 4019-2684-329=1006.

21 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

229 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 243 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 65, Бийск – 21, Рубцовск – 17, Заринск – 9, Камень-на-Оби, Славгород и Кулундинский район – по 7 заболевших, Бийский район – 6, Алейский, Михайловский, Топчихинский, Усть-Пристанский район – 5, Белокуриха, Благовещенский, Волчихинский, Залесовский, Калманский, Первомайский, Ребрихинский, Табунский , Тальменский, Усть-Калманский, Хабарский район – по 4 заболевших, Егорьевский, Змеиногорский, Ключевской, Локтевский, Рубцовский, Солтонский, Третьяковский, Троицкий, Угловский район – по 3 заболевших, Новоалтайск, Зональный, Мамонтовский районы – по 2 заболевших, Быстроистокский, Заринский, Кытмановский, Немецкий национальный, Павловский, Поспелихинский, Суетский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: : Барнаул — 25287, Алейск — 1193, Алейский район — 544, Алтайский район — 337, Баевский район — 197, Белокуриха — 384, Бийск — 6294, Бийский район — 812, Благовещенский район — 840, Бурлинский район — 431, Быстроистокский район — 126, Волчихинский район — 503, Егорьевский район — 425, Ельцовский район — 105, Завьяловский район — 368, Залесовский район — 357, Заринск — 1954, Заринский район — 297, ЗАТО Сибирский — 166, Змеиногорский район — 797, Зональный район — 362, Калманский район — 687, г. Камень-на-Оби — 1032, Каменский район — 368, Ключевский район — 407, Косихинский район — 370, Красногорский район — 114, Краснощековский район — 277, Крутихинский район — 362, Кулундинский район — 828, Курьинский район — 326, Кытмановский район — 236, Локтевский район — 970, Мамонтовский район — 423, Михайловский район — 710, Немецкий национальный район — 415, Новичихинский район — 354, Новоалтайск — 1956, Павловский район — 848, Панкрушихинский район — 162, Первомайский район — 1200, Петропавловский район — 240, Поспелихинский район — 818, Ребрихинский район — 681, Родинский район — 444, Романовский район — 237, Рубцовск — 4871, Рубцовский район — 668, Славгород — 1574, Смоленский район — 300, Советский район — 207, Солонешенский район — 172, Солтонский район — 227, Суетский район — 79, Табунский район — 363, Тальменский район — 1050, Тогульский район — 316, Топчихинский район — 635, Третьяковский район — 358, Троицкий район — 387, Тюменцевский район — 315, Угловский район — 301, Усть-Калманский район — 398, Усть-Пристанский район — 334, Хабарский район — 243, Целинный район — 326, Чарышский район — 224, Шелаболихинский район — 384, Шипуновский район — 696, г. Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 884 случаев – завозные, в т.ч. 244 – из-за рубежа; 44479 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 71410 заболевших: 16449 – у больных внебольничной пневмонией, 46426 – у заболевших ОРВИ, в 8535 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1983558 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 238,0 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6018 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6274 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 884 793 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 04.09.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 638925 человек, в том числе: 116 763 человека получили первую прививку; 520 261 человек полностью привиты (получили две прививки); 1 901 человек получили повторную вакцинацию.

Катунь24