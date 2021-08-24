Катунь24: 25 тысяч тонн картофеля для чипсов закупит PepsiCo у новосибирских производителей

Компания построила склад для сырья за 30 млн долларов, сообщает «Коммерсант».

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Помещение появилось в рамках реализации проекта строительства завода по производству соленых закусок в Новосибирске. Его начали в 2020 году, общий объем инвестиций составит 12 млрд руб. В складной комплекс компания вложила 30 миллионов долларов. Мощность склада составит 50 тыс. тонн.

«В нем используются технологии контейнерного хранения, позволяющие на 3-7 % снижать потери картофеля, по сравнению с традиционным типом хранения», — отметили в пресс-службе компании.

Сейчас склад работает в режиме пуско-наладки, первая партия картофеля уже поступила на склад. В 2021 году PepsiCo планирует закупить у местных производителей 25 тыс. т картофеля чипсовых сортов.

Катунь24