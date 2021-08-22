Катунь24: 270 новых случаев заражения COVID-19 выявили за прошедшие сутки в Алтайском крае

Выздоровело 153 пациента, умерло 24 человека, от COVID-19 – 21.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 67 852 человека, в т.ч. 4 719 детей. Выздоровели всего 51 882 человека (+ 153). Умерло 4 458 человек (+ 24), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 374 человека (+ 21); иные причины смерти – 1 084 человека (+ 3).

По состоянию на 21 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2708 человек.

Кроме этого, 375 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 797, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 216.

Минздравом края развернуто 4580 коек, к кислороду имеют подключение 3443, с ИВЛ – 336. Резервных коек: 4580-2708-375=1497.

30 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

482 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 270 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 75, Бийск – 24, Заринск – 13, Алейск – 8, Камень-на-Оби, Рубцовск, Славгород, Локтевский район – по 7 заболевших, Новоалтайск, Благовещенский, Калманский, Угловский районы – по 6 заболевших, Кулундинский, Рубцовский, Солонешенский районы – по 5 заболевших, Алейский, Завьяловский, Змеиногорский, Косихинский, Ребрихинский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Алтайский, Егорьевский, Залесовский, Новичихинский, Табунский, Третьяковский, Хабарский район – по 3 заболевших, Заринский, Каменский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Романовский, Советский, Солтонский, Суетский, Тогульский, Топчихинский, Тюменцевский районы – по 2 заболевших, Баевский, Бийский, Волчихинский, Ельцовский, Зональный, Михайловский, Панкрушихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 24230, Алейск — 1172, Алейский район — 483, Алтайский район — 319, Баевский район — 184, Белокуриха — 352, Бийск — 6025, Бийский район — 770, Благовещенский район — 798, Бурлинский район — 410, Быстроистокский район — 118, Волчихинский район — 464, Егорьевский район — 390, Ельцовский район — 90, Завьяловский район — 351, Залесовский район — 329, Заринск — 1840, Заринский район — 282, ЗАТО Сибирский — 163, Змеиногорский район — 746, Зональный район — 335, Калманский район — 645, Камень-на-Оби — 959, Каменский район — 363, Ключевский район — 380, Косихинский район — 351, Красногорский район — 109, Краснощековский район — 267, Крутихинский район — 355, Кулундинский район — 773, Курьинский район — 290, Кытмановский район — 210, Локтевский район — 912, Мамонтовский район — 386, Михайловский район — 680, Немецкий национальный район — 382, Новичихинский район — 334, Новоалтайск — 1871, Павловский район — 805, Панкрушихинский район — 152, Первомайский район — 1139, Петропавловский район — 228, Поспелихинский район — 791, Ребрихинский район — 627, Родинский район — 428, Романовский район — 225, Рубцовск — 4681, Рубцовский район — 625, Славгород — 1465, Смоленский район — 285, Советский район — 204, Солонешенский район — 170, Солтонский район — 202, Суетский район — 72, Табунский район — 322, Тальменский район — 1004, Тогульский район — 308, Топчихинский район — 592, Третьяковский район — 313, Троицкий район — 371, Тюменцевский район — 292, Угловский район — 265, Усть-Калманский район — 348, Усть-Пристанский район — 317, Хабарский район — 219, Целинный район — 308, Чарышский район — 211, Шелаболихинский район — 369, Шипуновский район — 658, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 856 случаев – завозные, в т.ч. 244 – из-за рубежа; 42187 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 67852 заболевших: 15962 – у больных внебольничной пневмонией, 43405 – у заболевших ОРВИ, в 8485 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1908200 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 258,65 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 72656 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7582 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 726 993 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 21.08.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 591951 человек, в том числе: 126 391 человек получили первую прививку; 464 531 человек полностью привиты (получили две прививки); 1 029 человек получили повторную вакцинацию.

Катунь24