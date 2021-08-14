Катунь24: 26 человек, заражённых коронавирусом, умерли за сутки в Алтайском крае

Выздоровели 150 пациентов.

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Также за сутки выявили 273 новых случая заболевания COVID-19. Общее число заболевших за весь период составляет 65 669 человек, в том числе 4503 ребёнка.

По состоянию на 13 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2842 человека. Кроме этого, 481 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 774, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 225.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 859 392 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 299,61 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 7809 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 8041 за минувшие сутки.

Катунь24