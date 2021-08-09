ГОРНЯК22 10.08.2021
Алтайский край

Катунь24: 277 заболели, 26 умерли: статистика по COVID-19 в Алтайском крае на 8 августа

Горняк22
19 часов Ago

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 277 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 133 пациента, умерло 26 человек, от COVID-19 — 26.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 64 302 человек, в т.ч. 4 395 ребенка. Выздоровели всего 49900 человек (+ 133). Умерло 4 146 человек (+ 26), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 103 человек (+ 26); иные причины смерти – 1 043 человека (+ 0).

По состоянию на 8 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2988 человек. 

Кроме этого, 506 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 778, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 237.

Минздравом края развернуто 4686 коек, к кислороду имеют подключение 3492, с ИВЛ – 335. Резервных коек: 4686-2988-506=1192. 

65 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

626  пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 277 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: . Барнаул – 91, Бийск – 38, Заринск – 17, Змеиногорский район – 13, Рубцовск, Топчихинский район – по 9 заболевших, Алтайский район – 8, Калманский, Локтевский, Мамонтовский районы – по 7 заболевших, Алейск, Крутихинский район – по 6 заболевших, Бийский, Романовский районы – по 5 заболевших, Ребрихинский, Рубцовский, Усть-Калманский районы – по 4 заболевших, ЗАТО Сибирский, Баевский, Шипуновский районы — по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Панкрушихинский, Первомайский, Заринский, Зональный, Красногорский, Советский, Солонешенский, Третьяковский, Тюменцевский, Целинный районы – по 2 заболевших, Алейский, Завьяловский, Кытмановский, Солтонский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 23133,  Алейск — 1073,   Алейский район — 437,   Алтайский район — 286,   Баевский район — 167,   Белокуриха — 335,   Бийск — 5639,   Бийский район — 708,   Благовещенский район — 786,   Бурлинский район — 405,   Быстроистокский район — 116,   Волчихинский район — 433,   Егорьевский район — 366,   Ельцовский район — 64,   Завьяловский район — 320,   Залесовский район — 320,   Заринск — 1708,   Заринский район — 257,   ЗАТО Сибирский — 148,   Змеиногорский район — 654,   Зональный район — 315,   Калманский район — 573,   Камень-на-Оби — 910,   Каменский район — 348,   Ключевский район — 374,   Косихинский район — 328, Красногорский район — 101,   Краснощековский район — 263,   Крутихинский район — 343,   Кулундинский район — 761,   Курьинский район — 273,   Кытмановский район — 197,   Локтевский район — 849,   Мамонтовский район — 345,   Михайловский район — 644,   Немецкий национальный район — 374,   Новичихинский район — 324,   г. Новоалтайск — 1797,   Павловский район — 787,   Панкрушихинский район — 139,   Первомайский район — 1086,   Петропавловский район — 225,   Поспелихинский район — 786,   Ребрихинский район — 542,   Родинский район — 407,   Романовский район — 194,   Рубцовск — 4525,   Рубцовский район — 594,   Славгород — 1435,   Смоленский район — 282,   Советский район — 191,   Солонешенский район — 145,   Солтонский район — 176,   Суетский район — 66,   Табунский район — 309,   Тальменский район — 961,   Тогульский район — 297,   Топчихинский район — 553,   Третьяковский район — 274,   Троицкий район — 346,   Тюменцевский район — 252,   Угловский район — 218,   Усть-Калманский район — 316,   Усть-Пристанский район — 313,   Хабарский район — 211,   Целинный район — 288,   Чарышский район — 201,   Шелаболихинский район — 337,   Шипуновский район — 634,   Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 819 случаев – завозные, в т.ч. 243 – из-за рубежа; 39909 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из  64302 заболевших: 15499 – у больных внебольничной пневмонией, 40377 – у заболевших ОРВИ, в 8426 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1825947  человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 306,42   исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5225 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5690 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 604 961  комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. 

На утро 08.08.2021 в Алтайском крае против COVID-19 прививается 524 212 человек (+ 6 642), в том числе: 112 729 человек (+ 1 719) получили первую прививку; 410 968 человек (+ 4 923) полностью привиты (получили две прививки).515 человек (+ 0) получили повторную вакцинацию.

Катунь24

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