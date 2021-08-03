Катунь24: 274 новых случая заболевания COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае

Выздоровели 73 пациента, умерло 17 человек, от COVID-19 – 17.

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В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 274 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 73 пациента, умерло 17 человек, от COVID-19 – 17.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 62 639 человек, в т.ч. 4251 ребёнок. Выздоровели всего 49 168 человек (+73). Умерло 3998 человек (+17), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2970 человек (+17); иные причины смерти – 1028 человек (+0).

По состоянию на 2 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3282 человека.

Кроме этого, 574 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 823, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 239.

Минздравом края развернуто 4670 коек, к кислороду имеют подключение 3492, с ИВЛ – 335. Резервных коек — 814.

55 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

610 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 274 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 91, Бийск – 31, Рубцовск – 20, Заринск и Новоалтайск – по 12 заболевших, Алейск, Первомайский, Тальменский, Угловский районы – по 7 заболевших, Алтайский, Поспелихинский районы – по 6 заболевших, Косихинский, Топчихинский, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Бийский, Мамонтовский, Михайловский, Ребрихинский, Третьяковский, Усть-Пристанский, Чарышский районы – по 4 заболевших, Алейский район – 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Волчихинский, Ключевский, Краснощёковский, Советский, Солонешенский, Троицкий, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Заринский, Змеиногорский, Калманский, Крутихинский, Павловский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 22 564, Алейск — 1023, Алейский район — 417, Алтайский район — 265, Баевский район — 155, Белокуриха — 335, Бийск — 5461, Бийский район — 683, Благовещенский район — 781, Бурлинский район — 404, Быстроистокский район — 116, Волчихинский район — 433, Егорьевский район — 365, Ельцовский район — 59, Завьяловский район — 297, Залесовский район — 310, Заринск — 1631, Заринский район — 244, ЗАТО Сибирский — 139, Змеиногорский район — 641, Зональный район — 311, Калманский район — 554, Камень-на-Оби — 872, Каменский район — 344, Ключевский район — 373, Косихинский район — 307, Красногорский район — 98, Краснощековский район — 261, Крутихинский район — 333, Кулундинский район — 759, Курьинский район — 266, Кытмановский район — 189, Локтевский район — 811, Мамонтовский район — 327, Михайловский район — 644, Немецкий национальный район — 369, Новичихинский район — 321, Новоалтайск — 1745, Павловский район — 780, Панкрушихинский район — 131, Первомайский район — 1062, Петропавловский район — 217, Поспелихинский район — 782, Ребрихинский район — 521, Родинский район — 404, Романовский район — 182, Рубцовск — 4414, Рубцовский район — 584, Славгород — 1426, Смоленский район — 282, Советский район — 184, Солонешенский район — 134, Солтонский район — 172, Суетский район — 64, Табунский район — 309, Тальменский район — 931, Тогульский район — 294, Топчихинский район — 530, Третьяковский район — 269, Троицкий район — 340, Тюменцевский район — 227, Угловский район — 216, Усть-Калманский район — 299, Усть-Пристанский район — 305, Хабарский район — 207, Целинный район — 280, Чарышский район — 198, Шелаболихинский район — 327, Шипуновский район — 623, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 794 случая – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 38 811 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 62 639 заболевших: 15 240 – у больных внебольничной пневмонией, 39 022 – у заболевших ОРВИ, в 8377 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 782 627 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 309,55 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 4882 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5037 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 543 713 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 02.08.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 499 144 человека, в том числе: 118 241 человек получили первую прививку; 380 491 человек полностью привиты (получили две прививки), 412 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ.

Катунь24