Катунь24: 276 новых случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае

Выздоровели 71 пациент, умерло 24 человека, от COVID-19 – 18.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 276 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 71 пациент, умерло 24 человека, от COVID-19-18.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 62 365 человек, в т.ч. 4227 детей. Выздоровели всего 49 095 человек (+ 71). Умерло 3 981 человек (+ 24), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 953 человека (+ 18); иные причины смерти – 1028 человек (+ 6).

По состоянию на 1 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3257 человек.

Кроме этого, 599 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 869, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 241.

Минздравом края развернуто 4670 коек, к кислороду имеют подключение 3492, с ИВЛ – 335. Резервных коек -814. 59 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

570 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 276 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 89, Бийск – 21, Рубцовск – 18, Новоалтайск – 12, Алейск, Калманский район – по 8 заболевших, Волчихинский район – 6, Михайловский, Поспелихинский, Усть-Калманский районы – по 5 заболевших, Камень-на-Оби, Бийский, Каменский, Локтевский, Мамонтовский, Первомайский, Тальменский, Чарышский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Заринск, Ключевский, Косихинский, Алейский, Алтайский, Крутихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Солонешенский, Третьяковский, Угловский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Заринский, Зональный, Краснощёковский, Родинский, Советский, Солтонский, Тюменцевский районы – по 2 заболевших, Благовещенский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Кулундинский, Кытмановский, Панкрушихинский, Романовский, Табунский, Топчихинский,Усть-Пристанский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 22473, Алейск — 1016, Алейский район — 414, Алтайский район — 259, Баевский район — 155, Белокуриха — 335, Бийск — 5430, Бийский район — 679, Благовещенский район — 781, Бурлинский район — 404, Быстроистокский район — 116, Волчихинский район — 431, Егорьевский район — 364, Ельцовский район — 59, Завьяловский район — 297, Залесовский район — 310, Заринск — 1619, Заринский район — 243, ЗАТО Сибирский — 137, Змеиногорский район — 640, Зональный район — 311, Калманский район — 553, Камень-на-Оби — 872, Каменский район — 344, Ключевский район — 371, Косихинский район — 302, Красногорский район — 98, Краснощековский район — 259, Крутихинский район — 332, Кулундинский район — 759, Курьинский район — 266, Кытмановский район — 189, Локтевский район — 811, Мамонтовский район — 323, Михайловский район — 640, Немецкий национальный район — 369, Новичихинский район — 321, Новоалтайск — 1733, Павловский район — 779, Панкрушихинский район — 131, Первомайский район — 1055, Петропавловский район — 217, Поспелихинский район — 776, Ребрихинский район — 517, Родинский район — 404, Романовский район — 182, Рубцовск — 4394, Рубцовский район — 584, Славгород — 1426, Смоленский район — 282, Советский район — 182, Солонешенский район — 132, Солтонский район — 172, Суетский район — 64, Табунский район — 309, Тальменский район — 924, Тогульский район — 294, Топчихинский район — 525, Третьяковский район — 265, Троицкий район — 338, Тюменцевский район — 227, Угловский район — 209, Усть-Калманский район — 297, Усть-Пристанский район — 301, Хабарский район — 207, Целинный район — 280, Чарышский район — 194, Шелаболихинский район — 327, Шипуновский район — 618, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 785 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 38636 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 62365 заболевших: 15200 – у больных внебольничной пневмонией, 38799 – у заболевших ОРВИ, в 8366 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1777745 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 311,73 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5419 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5610 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 543 713 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 01.08.2021 прививается 497490 человек, в том числе: 118 025 человек получили первую прививку; 378 999 человек полностью привиты (получили две прививки). 466 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ.

Катунь24