Катунь24: 279 новых случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае

Выздоровели 88 пациентов, умерло 23 человека, от COVID-19 – 21.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 62 089 человек, в т.ч. 4206 детей. Выздоровели всего 49 024 человек (+ 88). Умерло 3 957 человек (+ 23), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 935 человек (+ 21); иные причины смерти – 1022 человек (+ 2). По состоянию на 31 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3217 человек.

Кроме этого, 574 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 816, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 250. Минздравом края развернуто 4670 коек, к кислороду имеют подключение 3492, с ИВЛ – 335. 54 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 631 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 279 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 97, Бийск, Рубцовск – по 23 заболевших, Алейск – 14, Славгород, Ребрихинский район – по 8 заболевших, Алтайский район – 7, Локтевский, Усть-Пристанский районы – по 6 заболевших, Топчихинский, Тюменцевский районы – по 5 заболевших, Алейский, Зональный, Рубцовский, Усть-Калманский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, ЗАТО Сибирский, Бийский, Бурлинский, Змеиногорский, Крутихинский, Советский, Табунский, Тогульский, Целинный районы – по 3 заболевших, Заринск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Благовещенский, Заринский, Каменский, Красногорский, Павловский, Солтонский, Тальменский районы – по 2 заболевших, Краснощёковский, Кулундинский, Новичихинский, Поспелихинский, Третьяковский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 22384, Алейск — 1008, Алейский район — 411, Алтайский район — 256, Баевский район — 155, Белокуриха — 335, Бийск — 5409, Бийский район — 675, Благовещенский район — 780, Бурлинский район — 404, Быстроистокский район — 116, Волчихинский район — 425, Егорьевский район — 364, Ельцовский район — 58, Завьяловский район — 296, Залесовский район — 309, Заринск — 1616, Заринский район — 241, ЗАТО Сибирский — 135, Змеиногорский район — 640, Зональный район — 309, Калманский район — 545, Камень-на-Оби — 868, Каменский район — 340, Ключевский район — 368, Косихинский район — 299, Красногорский район — 98, Краснощековский район — 257, Крутихинский район — 329, Кулундинский район — 758, Курьинский район — 266, Кытмановский район — 188, Локтевский район — 807, Мамонтовский район — 319, Михайловский район — 635, Немецкий национальный район — 369, Новичихинский район — 321, Новоалтайск — 1721, Павловский район — 779, Панкрушихинский район — 130, Первомайский район — 1051, Петропавловский район — 217, Поспелихинский район — 771, Ребрихинский район — 514, Родинский район — 402, Романовский район — 181, Рубцовск — 4376, Рубцовский район — 581, Славгород — 1426, Смоленский район — 282, Советский район — 180, Солонешенский район — 129, Солтонский район — 170, Суетский район — 64, Табунский район — 308, Тальменский район — 920, Тогульский район — 294, Топчихинский район — 524, Третьяковский район — 262, Троицкий район — 338, Тюменцевский район — 225, Угловский район — 206, Усть-Калманский район — 292, Усть-Пристанский район — 300, Хабарский район — 207, Целинный район — 280, Чарышский район — 190, Шелаболихинский район — 324, Шипуновский район — 614, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 783 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 38456 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 62089 заболевших: 15150 – у больных внебольничной пневмонией, 38579 – у заболевших ОРВИ, в 8360 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1772326 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 317,02 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 8586 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 8911 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 543 713 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 31.07.2021 прививается 484618 человек, в том числе: 112 089 человек получили первую прививку; 372 063 человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24