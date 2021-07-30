Катунь24: 22 гектара дикой конопли вытравили в Барнауле
Регулярную очистку территорий от сорняка проводят в рамках программы «Комплексные меры по профилактике зависимых состояний и противодействию незаконному обороту наркотиков в городе Барнауле на 2015-2022 годы».
Фото: barnaul.org
Наркосодержащее растение уничтожали по 89 адресам, уточняет пресс-служба городской администрации. Работы проводила компания ООО «Санитары города».
Контрольный объезд комиссии, проверяющей уничтожение дикорастущей конопли, запланирован на август 2021 года.