ГОРНЯК22 30.07.2021
Алтайский край

Катунь24: 22 гектара дикой конопли вытравили в Барнауле

Горняк22
51 минута Ago

Регулярную очистку территорий от сорняка проводят в рамках программы «Комплексные меры по профилактике зависимых состояний и противодействию незаконному обороту наркотиков в городе Барнауле на 2015-2022 годы». 

Фото: barnaul.org

Наркосодержащее растение уничтожали по 89 адресам, уточняет пресс-служба городской администрации. Работы проводила компания ООО «Санитары города».

Контрольный объезд комиссии, проверяющей уничтожение дикорастущей конопли, запланирован на август 2021 года.

Катунь24

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