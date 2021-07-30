Катунь24: 272 новых случая заболевания COVID-19 выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки

Выздоровел 101 пациент, умерло 22 человека, от COVID-19 – 18.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 61 535 человек, в т.ч. 4168 детей. Выздоровели всего 48 833 человека (+101). Умерло 3914 человек (+22), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2894 человека (+18); иные причины смерти – 1020 человек (+4).

По состоянию на 29 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3212 человек. 672 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 812, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 239.

Минздравом края развернуто 4670 коек, к кислороду имеют подключение 3486, с ИВЛ – 329. 68 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 577 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 272 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 77, Бийск – 25, Рубцовск – 22, Алейск – 10, Камень-на-Оби – 9, Новоалтайск – 8, Залесовский и Павловский районы – по 7 заболевших, Калманский район – 6, Заринск – 5, Алейский, Чарышский районы – по 5 человек, Красногорский, Локтевский, Петропавловский, Поспелихинский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Целинный районы – по 4 заболевших, Краснощёковский, Первомайский, Рубцовский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Белокуриха, Алтайский, Змеиногорский, Курьинский, Солтонский, Тальменский, Тогульский, Троицкий районы – по 2 заболевших, Славгород, Баевский, Бийский, Бурлинский, Ельцовский, Завьяловский, Зональный, Каменский, Ключевский, Косихинский, Кытмановский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий, Новичихинский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Третьяковский, Угловский, Усть-Калманский, Хабарский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 22 191, Алейск — 982, Алейский район — 403, Алтайский район — 246, Баевский район — 154, Белокуриха — 333, Бийск — 5364, Бийский район — 672, Благовещенский район — 775, Бурлинский район — 401, Быстроистокский район — 115, Волчихинский район — 424, Егорьевский район — 364, Ельцовский район — 58, Завьяловский район — 294, Залесовский район — 309, Заринск — 1606, Заринский район — 239, ЗАТО Сибирский — 131, Змеиногорский район — 633, Зональный район — 303, Калманский район — 541, Камень-на-Оби — 859, Каменский район — 335, Ключевский район — 366, Косихинский район — 299, Красногорский район — 96, Краснощековский район — 254, Крутихинский район — 323, Кулундинский район — 754, Курьинский район — 266, Кытмановский район — 188, Локтевский район — 795, Мамонтовский район — 318, Михайловский район — 632, Немецкий национальный район — 369, Новичихинский район — 318, г. Новоалтайск — 1718, Павловский район — 776, Панкрушихинский район — 129, Первомайский район — 1049, Петропавловский район — 216, Поспелихинский район — 770, Ребрихинский район — 505, Родинский район — 401, Романовский район — 181, Рубцовск — 4330, Рубцовский район — 574, Славгород — 1409, Смоленский район — 281, Советский район — 177, Солонешенский район — 129, Солтонский район — 168, Суетский район — 64, Табунский район — 302, Тальменский район — 917, Тогульский район — 291, Топчихинский район — 515, Третьяковский район — 258, Троицкий район — 337, Тюменцевский район — 215, Угловский район — 205, Усть-Калманский район — 285, Усть-Пристанский район — 294, Хабарский район — 206, Целинный район — 274, Чарышский район — 189, Шелаболихинский район — 317, Шипуновский район — 605, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 774 случая – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 38 100 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 61 535 заболевших: 15 071 – у больных внебольничной пневмонией, 38 129 – у заболевших ОРВИ, в 8335 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 756 048 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 304,11 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 7625 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7906 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 543 713 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 29.07.2021 прививается 471 184 человека, в том числе: 113 371 человек получили первую прививку; 357 813 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24