Катунь24: 270 новых случаев заболевания COVID-19 выявили за прошедшие сутки в Алтайском крае

Выздоровели всего 104 пациента, умерло 22 человека, от COVID-19 – 20.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 61 263 человека, в т.ч. 4155 детей. Выздоровели всего 48 732 человека (+104). Умерло 3892 человека (+22), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2876 человек (+20); иные причины смерти – 1016 человек (+2). По состоянию на 28 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3252 человека.

620 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 817, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 258. Минздравом края развернуто 4670 коек, к кислороду имеют подключение 3486, с ИВЛ – 329. 66 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 629 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 270 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 95, Бийск, Рубцовск – по 23 заболевших, Алейск – 11, Заринск – 9, Камень-на-Оби – 8, Локтевский, Смоленский районы – по 7 заболевших, Яровое – 6, Первомайский, Поспелихинский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Егорьевский, Крутихинский, Чарышский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Алтайский, Бийский, Заринский, Советский, Третьяковский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Быстроистокский, Змеиногорский, Зональный, Каменский, Косихинский, Красногорский, Солонешенский, Тальменский, Топчихинский, Целинный районы – по 2 заболевших, Алейский, Баевский, Завьяловский, Мамонтовский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Тогульский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 22 114, Алейск — 972, Алейский район — 398, Алтайский район — 244, Баевский район — 153, Белокуриха — 331, Бийск — 5339, Бийский район — 671, Благовещенский район — 775, Бурлинский район — 400, Быстроистокский район — 115, Волчихинский район — 424, Егорьевский район — 364, Ельцовский район — 57, Завьяловский район — 293, Залесовский район — 302, Заринск — 1601, Заринский район — 239, ЗАТО Сибирский — 131, Змеиногорский район — 631, Зональный район — 302, Калманский район — 535, г. Камень-на-Оби — 850, Каменский район — 334, Ключевский район — 365, Косихинский район — 298, Красногорский район — 92, Краснощековский район — 251, Крутихинский район — 323, Кулундинский район — 754, Курьинский район — 264, Кытмановский район — 187, Локтевский район — 791, Мамонтовский район — 317, Михайловский район — 631, Немецкий национальный район — 368, Новичихинский район — 317, г. Новоалтайск — 1710, Павловский район — 769, Панкрушихинский район — 129, Первомайский район — 1046, Петропавловский район — 212, Поспелихинский район — 766, Ребрихинский район — 504, Родинский район — 400, Романовский район — 180, Рубцовск — 4308, Рубцовский район — 571, Славгород — 1408, Смоленский район — 280, Советский район — 176, Солонешенский район — 128, Солтонский район — 166, Суетский район — 64, Табунский район — 302, Тальменский район — 915, Тогульский район — 289, Топчихинский район — 511, Третьяковский район — 257, Троицкий район — 335, Тюменцевский район — 211, Угловский район — 204, Усть-Калманский район — 284, Усть-Пристанский район — 290, Хабарский район — 205, Целинный район — 270, Чарышский район — 184, Шелаболихинский район — 316, Шипуновский район — 602, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 767 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 37 926 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 61 263 заболевших: 15 027 – у больных внебольничной пневмонией, 37 915 – у заболевших ОРВИ, в 8321 случае – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 748 423 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 303,88 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 7672 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7972 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 540 233 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 28.07.2021 прививается 466 370 человек, в том числе: 115 882 человека получили первую прививку; 350 448 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24