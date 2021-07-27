Катунь24: 269 новых случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 269 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 72 пациента, умерло 18 человек, от COVID-19 – 16.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 60 727 человек, в т.ч. 4116 детей. Выздоровели всего 48 562 человека (+72). Умерло 3847 человек (+18), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2836 человек (+16); иные причины смерти – 1011 человек (+2).

По состоянию на 26 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3254 человека.

Кроме этого, 682 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 758, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 231.

Минздравом края развернуто 4670 коек, к кислороду имеют подключение 3486, с ИВЛ – 328. Резервных коек: 4670-3254-682=734.

77 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

755 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 269 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 100, Рубцовск – 25, Заринск – 21, Бийск – 18, Новоалтайск – 14, Тальменский район – 9, Косихинский район – 8, Камень-на-Оби, Славгород – по 7 заболевших, Алейск – 6, Первомайский район – 5, Кулундинский, Немецкий национальный, Троицкий районы – по 4 заболевших, Алейский, Благовещенский, Змеиногорский, Табунский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Бийский, Бурлинский, Каменский, Крутихинский, Панкрушихинский, Хабарский, Чарышский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Заринский, Курьинский, Кытмановский, Локтевский, Новичихинский, Тогульский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 21 929, Алейск — 955, Алейский район — 395, Алтайский район — 240, Баевский район — 150, Белокуриха — 321, Бийск — 5297, Бийский район — 667, Благовещенский район — 773, Бурлинский район — 399, Быстроистокский район — 111, Волчихинский район — 424, Егорьевский район — 359, Ельцовский район — 57, Завьяловский район — 290, Залесовский район — 302, Заринск — 1585, Заринский район — 235, ЗАТО Сибирский — 130, Змеиногорский район — 626, Зональный район — 299, Калманский район — 533, Камень-на-Оби — 842, Каменский район — 332, Ключевский район — 365, Косихинский район — 293, Красногорский район — 89, Краснощековский район — 249, Крутихинский район — 319, Кулундинский район — 752, Курьинский район — 262, Кытмановский район — 184, Локтевский район — 780, Мамонтовский район — 312, Михайловский район — 631, Немецкий национальный район — 366, Новичихинский район — 315, Новоалтайск — 1701, Павловский район — 769, Панкрушихинский район — 129, Первомайский район — 1038, Петропавловский район — 210, Поспелихинский район — 757, Ребрихинский район — 502, Родинский район — 396, Романовский район — 179, Рубцовск — 4266, Рубцовский район — 567, Славгород — 1401, Смоленский район — 271, Советский район — 171, Солонешенский район — 121, Солтонский район — 165, Суетский район — 64, Табунский район — 301, Тальменский район — 909, Тогульский район — 286, Топчихинский район — 508, Третьяковский район — 250, Троицкий район — 335, Тюменцевский район — 210, Угловский район — 204, Усть-Калманский район — 282, Усть-Пристанский район — 282, Хабарский район — 202, Целинный район — 266, Чарышский район — 178, Шелаболихинский район — 314, Шипуновский район — 593, Яровое – 732.

Из общего числа заболевших 755 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 37 574 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 60 727 заболевших: 14 919 – у больных внебольничной пневмонией, 37 518 – у заболевших ОРВИ, в 8290 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 734 067 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 298,67 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 5204 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5391 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 524 141 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 25.07.2021 прививается 459 806 человек, в том числе: 117 075 человек получили первую прививку; 342 791 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24