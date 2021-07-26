Катунь24: 273 заболели, 23 умерли: статистика по COVID-19 в Алтайском крае на 25 июля

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 273 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 54 пациента, умерло 23 человека, от COVID-19 — 19.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 60 458 человек, в т.ч. 4082 ребенка. Выздоровели всего 48 490 человек (+ 54). Умерло 3 829 человек (+ 23), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 820 человек (+ 19); иные причины смерти – 1009 человек (+ 4).

По состоянию на 25 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3239 человек.

Кроме этого, 675 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 752, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 228.

Минздравом края развернуто 4670 коек, к кислороду имеют подключение 3486, с ИВЛ – 328. Резервных коек: 4670-3239-675=756.

72 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

715 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 273 новых случаая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 90, Алейск – 5, Алейский район – 4, Алтайский район – 2, Бийск – 22, Бийский район – 6, Благовещенский район – 4, Егорьевский район – 3, Завьяловский район – 2, Заринск – 14, Заринский район – 2, ЗАТО Сибирский – 2, Зональный район – 3, Калманский район – 5, Камень-на-Оби – 8, Каменский район – 3, Косихинский район – 5, Кулундинский район – 5, Кытмановский район – 4, Локтевский район – 2, Мамонтовский район – 2, Немецкий район – 4, Новичихинский район – 2, Новоалтайск – 12, Первомайский район – 6, Поспелихинский район – 2, Рубцовск – 21, Рубцовский район – 3, Славгород – 8, Солтонский район – 1, Табунский район – 2, Тальменский район – 4, Тогульский район – 2, Топчихинский район – 4, Усть-Пристанский район – 3, Целинный район – 1, Чарышский район – 2, Шелаболихинский район – 2, Шипуновский район — 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 21829, Алейск — 949, Алейский район — 392, Алтайский район — 240, Баевский район — 150, Белокуриха — 321, Бийск — 5279, Бийский район — 665, Благовещенский район — 770, Бурлинский район — 397, Быстроистокский район — 111, Волчихинский район — 424, Егорьевский район — 359, Ельцовский район — 57, Завьяловский район — 290, Залесовский район — 302, Заринск — 1564, Заринский район — 234, ЗАТО Сибирский — 129, Змеиногорский район — 623, Зональный район — 299, Калманский район — 533, Камень-на-Оби — 835, Каменский район — 330, Ключевский район — 365, Косихинский район — 285, Красногорский район — 89, Краснощековский район — 249, Крутихинский район — 317, Кулундинский район — 748, Курьинский район — 261, Кытмановский район — 183, Локтевский район — 779, Мамонтовский район — 312, Михайловский район — 631, Немецкий национальный район — 362, Новичихинский район — 314, Новоалтайск — 1687, Павловский район — 769, Панкрушихинский район — 127, Первомайский район — 1033, Петропавловский район — 210, Поспелихинский район — 757, Ребрихинский район — 502, Родинский район — 396, Романовский район — 179, Рубцовск — 4241, Рубцовский район — 567, Славгород — 1394, Смоленский район — 271, Советский район — 171, Солонешенский район — 121, Солтонский район — 165, Суетский район — 64, Табунский район — 298, Тальменский район — 900, Тогульский район — 285, Топчихинский район — 505, Третьяковский район — 250, Троицкий район — 331, Тюменцевский район — 210, Угловский район — 204, Усть-Калманский район — 282, Усть-Пристанский район — 282, Хабарский район — 200, Целинный район — 266, Чарышский район — 176, Шелаболихинский район — 313, Шипуновский район — 593, Яровое — 732

Из общего числа заболевших 749 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 37416 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 60458 заболевших: 14864 – у больных внебольничной пневмонией, 37317 – у заболевших ОРВИ, в 8277 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1728863 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 287,25 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6243 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6468 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 524 141 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 25.07.2021 прививается 459806 человек, в том числе: 117 075 человек получили первую прививку; 342 791 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24