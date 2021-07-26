Катунь24: 25 июля 1929 года родился кинорежиссёр, актёр, сценарист и писатель Василий Шукшин

Его талан потрясал и восхищал миллионы зрителей.

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25 июля 1929 года в селе Сростки родился Василий Шукшин, кинорежиссёр, актёр, сценарист и писатель. После окончания семи классов, Шукшин поступил в автомобильный техникум в Бийске, и уехал туда жить. Но до диплома он так и не дотянул, в середине третьего курса Шукшин бросил учебу, и вернулся в родную деревню в колхоз. В колхозе парень задержался ненадолго, уже в 1946-м он снова уехал.

С 1947-го по 1949-й Шукшин успел поработать слесарем в Калуге и Владимире. В 1949 году его призвали в армию. В свободное время он занимался написанием небольших рассказов. Первыми слушателями сочинений стали сослуживцы.

Вернувшись из армии, Шукшин получил аттестат о среднем образовании. Правда для этого ему пришлось сдать все экзамены экстерном. После этого ему предложили работу в сростинской школе. Поработав некоторое время, Шукшин понимает, что эта работа не для него. Молодой человек рвется в Москву, где ему хочется реализоваться, как сценаристу.

В 1954 году Шукшин отправился поступать во ВГИК. Сначала Шукшин подал документы на сценарный факультет, но затем решил поступать на режиссёрское отделение и закончил его в 1960 году.

Именно в те годы Василий Шукшин дебютировал как писатель. Он дал почитать свои рассказы наставнику — Михаилу Ромму, и тот посоветовал разослать их по нескольким московским издательствам. Первым откликнулся журнал «Смена», который напечатал рассказ Шукшина «Двое на телеге».

Кинематографическая биография Шукшина началась в том же году. Ему предложили эпизод в ленте «Тихий Дон», где он перевоплотился в матроса. Дебют был очень удачным, и спустя некоторое время Василию уже предложили роль главного героя в ленте «Два Федора». После этого Шукшина начали звать на съемочную площадку постоянно.

Дебютом Шукшина как актера, режиссера и сценариста одновременно, стала картина «Из Лебяжьего сообщают». Позже вышли фильмы «Живет такой парень», «Ваш сын и брат», «Странные люди», «Печки-лавочки», «Калина красная» и другие.

Свою последнюю главную роль в последнем в своей жизни фильме актер сыграл в ленте «Они сражались за Родину». Шукшин скончался 2 октября 1974 года, когда съемки картины находились на завершающем этапе.



Катунь24