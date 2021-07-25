Катунь24: 276 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки

Выздоровело 103 пациента, умерло 20 человек, от COVID-19 — 20.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 60 185 человек, в т.ч. 4061 детей. Выздоровели всего 48 436 человека (+ 103). Умерло 3 806 человек (+ 20), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 801 человек (+ 20); иные причины смерти – 1005 человек (+ 0).

По состоянию на 24 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3224 человека.

Кроме этого, 636 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 792, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 223.

Минздравом края развернуто 4670 коек, к кислороду имеют подключение 3486, с ИВЛ – 328. Резервных коек: 4670-3224-636=810.

70 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

715 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 276 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 95, Бийск – 17, Рубцовск – 15, Алейск – 10, Новоалтайск – 8, Белокуриха, Заринск, Славгород – по 7 заболевших, Камень-на-Оби – 6, Кулундинский, Топчихинский районы – по 5 заболевших, Алтайский, Калманский, Усть-Калманский районы – по 4 заболевших, Алейский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Косихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Тальменский, Третьяковский, Троицкий, Хабарский, Шипуновский районы — по 3 заболевших, Баевский, Бийский, Благовещенский, Быстроистокский, Немецкий национальный, Новичихинский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Советский, Солтонский, Табунский, Усть-Пристанский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Завьяловский, Змеиногорский, Каменский, Красногорский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтовский, Первомайский, Смоленский, Солонешенский, Суетский, Тогульский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 21739, Алейск — 944, Алейский район — 388, Алтайский район — 238, Баевский район — 150, Белокуриха — 321, Бийск — 5257, Бийский район — 659, Благовещенский район — 766, Бурлинский район — 397, Быстроистокский район — 111, Волчихинский район — 424, Егорьевский район — 356, Ельцовский район — 57, Завьяловский район — 288, Залесовский район — 302, г. Заринск — 1550, Заринский район — 232, ЗАТО Сибирский — 127, Змеиногорский район — 623, Зональный район — 296, Калманский район — 528, Камень-на-Оби — 827, Каменский район — 327, Ключевский район — 365, Косихинский район — 280, Красногорский район — 89, Краснощековский район — 249, Крутихинский район — 317, Кулундинский район — 743, Курьинский район — 261, Кытмановский район — 179, Локтевский район — 777, Мамонтовский район — 310, Михайловский район — 631, Немецкий национальный район — 358, Новичихинский район — 312, Новоалтайск — 1675, Павловский район — 769, Панкрушихинский район — 127, Первомайский район — 1027, Петропавловский район — 210, Поспелихинский район — 755, Ребрихинский район — 502, Родинский район — 396, Романовский район — 179, Рубцовск — 4220, Рубцовский район — 564, Славгород — 1386, Смоленский район — 271, Советский район — 171, Солонешенский район — 121, Солтонский район — 164, Суетский район — 64, Табунский район — 296, Тальменский район — 896, Тогульский район — 283, Топчихинский район — 501, Третьяковский район — 250, Троицкий район — 331, Тюменцевский район — 210, Угловский район — 204, Усть-Калманский район — 282, Усть-Пристанский район — 279, Хабарский район — 200, Целинный район — 265, Чарышский район — 174, Шелаболихинский район — 311, Шипуновский район — 592, Яровое – 732.

Из общего числа заболевших 742 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 37235 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 60185 заболевших: 14810 – у больных внебольничной пневмонией, 37107 – у заболевших ОРВИ, в 8268 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1722620 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 292,56 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7256 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7544 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 524 141 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 24.07.2021 прививается 455069 человек, в том числе: 117 918 человек получили первую прививку;337 151 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24