Катунь24: 274 новых случая заражения COVID-19 выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки

Выздоровел 101 пациент, умерло 17 человек, от COVID-19 – 16.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 59 909 человек, в т.ч. 4050 детей. Выздоровели всего 48 333 человека (+101). Умерло 3786 человек (+17), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2781 человек (+16); иные причины смерти – 1005 человек (+1).

По состоянию на 23 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3237 человек.

Кроме этого, 603 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 785, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 208.

Минздравом края развернуто 4670 коек, к кислороду имеют подключение 3486, с ИВЛ – 328. Резервных коек: 4670-3237-603=830.

68 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

679 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 274 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 92, Бийск — 19, Рубцовск — 12, Алейск — 11, Новоалтайск — 9, Белокуриха – 8, Советский, Солонешенский районы – по 5 заболевших, Бийский, Завьяловский, Кулундинский, Первомайский, Топчихинский районы — по 4 заболевших, Заринск, Камень-на-Оби, Славгород, Алтайский, Баевский, Благовещенский, Быстроистокский, Егорьевский, Змеиногорский, Ключевский, Михайловский, Петропавловский, Ребрихинский, Родинский, Табунский, Усть-Калманский, Целинный, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Заринский, Зональный, Калманский, Косихинский, Локтевский, Мамонтовский, Поспелихинский, Рубцовский, Солтонский, Тальменский, Тогульский, Третьяковский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Волчихинский, Ельцовский, Залесовский, Кытмановский, Немецкий национальный, Романовский, Смоленский, Троицкий, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 21 644, Алейск — 934, Алейский район — 385, Алтайский район — 234, Баевский район — 148, Белокуриха — 314, Бийск — 5240, Бийский район — 657, Благовещенский район — 764, Бурлинский район — 396, Быстроистокский район — 109, Волчихинский район — 424, Егорьевский район — 353, Ельцовский район — 57, Завьяловский район — 287, Залесовский район — 302, Заринск — 1543, Заринский район — 229, ЗАТО Сибирский — 127, Змеиногорский район — 622, Зональный район — 293, Калманский район — 524, Камень-на-Оби — 821, Каменский район — 326, Ключевский район — 365, Косихинский район — 277, Красногорский район — 88, Краснощековский район — 249, Крутихинский район — 317, Кулундинский район — 738, Курьинский район — 260, Кытмановский район — 178, Локтевский район — 777, Мамонтовский район — 309, Михайловский район — 631, Немецкий национальный район — 356, Новичихинский район — 310, Новоалтайск — 1667, Павловский район — 769, Панкрушихинский район — 125, Первомайский район — 1026, Петропавловский район — 207, Поспелихинский район — 752, Ребрихинский район — 500, Родинский район — 394, Романовский район — 177, Рубцовск — 4205, Рубцовский район — 564, Славгород — 1379, Смоленский район — 270, Советский район — 169, Солонешенский район — 120, Солтонский район — 162, Суетский район — 63, Табунский район — 294, Тальменский район — 893, Тогульский район — 282, Топчихинский район — 496, Третьяковский район — 247, Троицкий район — 328, Тюменцевский район — 210, Угловский район — 204, Усть-Калманский район — 278, Усть-Пристанский район — 277, Хабарский район — 197, Целинный район — 263, Чарышский район — 173, Шелаболихинский район — 309, Шипуновский район — 589, Яровое – 732.

Из общего числа заболевших 741 случай – завозной, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 37 055 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 59 909 заболевших: 14 766 – у больных внебольничной пневмонией, 36 887 – у заболевших ОРВИ, в 8256 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 715 364 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 297,78 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 7040 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7247 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 524 141 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 23.07.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 451 195 человек, в том числе: 121 322 человека получили первую прививку; 329 873 человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24