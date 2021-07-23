Катунь24: 271 новый случай заражения COVID-19 выявили за прошедшие сутки в Алтайском крае

Выздоровело 98 пациентов, умерло 20 человек, от COVID-19 – 20.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 59 635 человек, в т.ч. 4034 ребенка. Выздоровели всего 48 232 человека (+98). Умерло 3769 человек (+20), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2765 человек (+20); иные причины смерти – 1004 человека (+0). По состоянию на 22 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3208 человек.

589 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 712, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 210. Минздравом края развернуто 4670 коек, к кислороду имеют подключение 3486, с ИВЛ – 328. 80 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 679 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрирован 271 новый случай заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 100, Бийск, Рубцовск — по 22 заболевших, Алейск — 15, Камень-на-Оби, Новоалтайск — по 11 заболевших, Бийский район – 7, Ельцовский, Каменский, Косихинский, Топчихинский, Шипуновский районы – по 6 заболевших, Калманский, Табунский, Целинный районы – по 5 заболевших, Красногорский, Крутихинский, Локтевский, Тальменский районы – по 4 заболевших, Благовещенский, Зональный, Кулундинский, Первомайский, Троицкий районы – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Поспелихинский, Тюменцевский районы — по 2 заболевших, Солтонский район – 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 21 552, Алейск — 923, Алейский район — 385, Алтайский район — 231, Баевский район — 145, Белокуриха — 306, Бийск — 5221, Бийский район — 653, Благовещенский район — 761, Бурлинский район — 396, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 423, Егорьевский район — 350, Ельцовский район — 56, Завьяловский район — 283, Залесовский район — 301, Заринск — 1540, Заринский район — 227, ЗАТО Сибирский — 126, Змеиногорский район — 619, Зональный район — 291, Калманский район — 522, Камень-на-Оби — 818, Каменский район — 326, Ключевский район — 362, Косихинский район — 275, Красногорский район — 88, Краснощековский район — 249, Крутихинский район — 317, Кулундинский район — 734, Курьинский район — 260, Кытмановский район — 177, Локтевский район — 775, Мамонтовский район — 307, Михайловский район — 628, Немецкий национальный район — 355, Новичихинский район — 310, Новоалтайск — 1658, Павловский район — 769, Панкрушихинский район — 125, Первомайский район — 1022, Петропавловский район — 204, Поспелихинский район — 750, Ребрихинский район — 497, Родинский район — 391, Романовский район — 176, Рубцовск — 4193, Рубцовский район — 562, Славгород — 1376, Смоленский район — 269, Советский район — 164, Солонешенский район — 115, Солтонский район — 160, Суетский район — 63, Табунский район — 291, Тальменский район — 891, Тогульский район — 280, Топчихинский район — 492, Третьяковский район — 245, Троицкий район — 327, Тюменцевский район — 210, Угловский район — 203, Усть-Калманский район — 275, Усть-Пристанский район — 276, Хабарский район — 196, Целинный район — 260, Чарышский район — 172, Шелаболихинский район — 307, Шипуновский район — 586, Яровое – 732.

Из общего числа заболевших 734 случая – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 36 867 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 59 635 заболевших: 14 726 – у больных внебольничной пневмонией, 36 664 – у заболевших ОРВИ, в 8245 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 708 324 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 305,99 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 7619 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7868 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 505 281 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 22.07.2021 прививается 445 776 человек, в том числе: 123 564 человека получили первую прививку; 322 212 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24