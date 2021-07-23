Катунь24: 273 новых случая заболевания коронавирусом выявили за прошедшие сутки в Алтайском крае

Выздоровело 88 пациентов, умерло 18 человек, от COVID-19 – 16.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 59 364 человека, в т.ч. 4008 детей. Выздоровели всего 48 134 человека (+88). Умерло 3749 человек (+18), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2745 человек (+16); иные причины смерти – 1004 человека (+2).

По состоянию на 21 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3269 человек. Кроме этого, 577 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 712, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 210. Минздравом края развернуто 4670 коек, к кислороду имеют подключение 3486, с ИВЛ – 321. 81 человек (бессимптомные вирусоносители) находится на амбулаторном наблюдении и лечении. 693 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 273 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 105, Бийск — 28, Рубцовск — 21, Новоалтайск, Славгород — по 13 заболевших, Заринск, Камень-на-Оби — по 10 заболевших, Алейск — 9, Бийский, Калманский, Тюменцевский, Усть-Пристанский районы — по 7 заболевших, Усть-Калманский район — 6, Тальменский район — 5, Алейский, Зональный, Топчихинский районы — по 4 заболевших, Каменский, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших, Крутихинский, Поспелихинский районы — по 2 заболевших, Солонешенский, Троицкий, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 21 452, Алейск — 908, Алейский район — 385, Алтайский район — 231, Баевский район — 145, Белокуриха — 306, Бийск — 5199, Бийский район — 646, Благовещенский район — 758, Бурлинский район — 396, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 423, Егорьевский район — 350, Ельцовский район — 50, Завьяловский район — 283, Залесовский район — 301, Заринск — 1540, Заринский район — 227, ЗАТО Сибирский — 124, Змеиногорский район — 619, Зональный район — 288, Калманский район — 517, Камень-на-Оби — 807, Каменский район — 320, Ключевский район — 362, Косихинский район — 269, Красногорский район — 84, Краснощековский район — 249, Крутихинский район — 313, Кулундинский район — 731, Курьинский район — 260, Кытмановский район — 177, Локтевский район — 771, Мамонтовский район — 307, Михайловский район — 628, Немецкий национальный район — 355, Новичихинский район — 310, Новоалтайск — 1647, Павловский район — 769, Панкрушихинский район — 125, Первомайский район — 1019, Петропавловский район — 204, Поспелихинский район — 748, Ребрихинский район — 497, Родинский район — 391, Романовский район — 176, Рубцовск — 4171, Рубцовский район — 562, Славгород — 1376, Смоленский район — 269, Советский район — 164, Солонешенский район — 115, Солтонский район — 159, Суетский район — 63, Табунский район — 286, Тальменский район — 887, Тогульский район — 280, Топчихинский район — 486, Третьяковский район — 245, Троицкий район — 324, Тюменцевский район — 208, Угловский район — 203, Усть-Калманский район — 275, Усть-Пристанский район — 276, Хабарский район — 196, Целинный район — 255, Чарышский район — 172, Шелаболихинский район — 307, Шипуновский район — 580,Яровое – 732.

Из общего числа заболевших 730 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 36 689 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 59 364 заболевших: 14 688 – у больных внебольничной пневмонией, 36 441 – у заболевших ОРВИ, в 8235 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 700 705 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 308,61 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 7566 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7833 за минувшие сутки.

Катунь24