Катунь24: 268 новых случаев заражения COVID-19 выявили за прошедшие сутки в Алтайском крае

Выздоровело 48 пациентов, умерло 15 человек, от COVID-19 – 15.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 58 556 человек, в т.ч. 3 940 детей. Выздоровели всего 47 934 (+ 48) человек. Умерло 3 694 (+15) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 692 (+15) человек; иные причины смерти – 1002 (+0) человека. По состоянию на 18 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3287 человек.

625 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 690, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 208. Минздравом края развернуто 4620 коек, к кислороду имеют подключение 3332, с ИВЛ – 318. 90 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 690 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 268 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 94, Бийск – 23, Рубцовск – 13, Новоалтайск – 12, Алейск – 9, Усть — Калманский район – 8, Славгород и Хабарский район – по 7 человек, Калманский, Тюменцевский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 6 человек, Бийский, Егорьевский, Крутихинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Шипуновский районы – по 5 человек, Благовещенский, Зональный, Рубцовский, Тальменский, Усть – Пристанский районы – по 4 человека, ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Красногорский, Первомайский, Целинный, Троицкий районы – по 2 заболевших, Косихинский, Поспелихинский, Солтонский, Угловский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 21142, Алейск — 887, Алейский район — 374, Алтайский район — 231, Баевский район — 145, Белокуриха — 306, Бийск — 5124, Бийский район — 632, Благовещенский район — 753, Бурлинский район — 393, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 423, Егорьевский район — 349, Ельцовский район — 50, Завьяловский район — 283, Залесовский район — 297, Заринск — 1519, Заринский район — 225, ЗАТО Сибирский — 123, Змеиногорский район — 614, Зональный район — 281, Калманский район — 510, Камень-на-Оби — 782, Каменский район — 313, Ключевский район — 362, Косихинский район — 264, Красногорский район — 83, Краснощековский район — 249, Крутихинский район — 306, Кулундинский район — 729, Курьинский район — 260, Кытмановский район — 172, Локтевский район — 762, Мамонтовский район — 307, Михайловский район — 628, Немецкий национальный район — 355, Новичихинский район — 309, Новоалтайск — 1610, Павловский район — 766, Панкрушихинский район — 125, Первомайский район — 1012, Петропавловский район — 204, Поспелихинский район — 743, Ребрихинский район — 497, Родинский район — 391, Романовский район — 176, Рубцовск — 4111, Рубцовский район — 561, Славгород — 1356, Смоленский район — 269, Советский район — 164, Солонешенский район — 114, Солтонский район — 159, Суетский район — 62, Табунский район — 281, Тальменский район — 873, Тогульский район — 273, Топчихинский район — 475, Третьяковский район — 241, Троицкий район — 320, Тюменцевский район — 195, Угловский район — 203, Усть-Калманский район — 255, Усть-Пристанский район — 260, Хабарский район — 195, Целинный район — 255, Чарышский район — 171, Шелаболихинский район — 292, Шипуновский район — 574, Яровое – 725.

Из общего числа заболевших 713 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 36155 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 58556 заболевших: 14583 – у больных внебольничной пневмонией, 35753 – у заболевших ОРВИ, в 8220 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1683873 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 313,09 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7098 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7330 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступил 505 281 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 18.07.2021 по данным Федерального регистра вакцинированных против КОВИД-19 прививается 434 972 человека, в том числе: 126 730 человек получили первую прививку; 308 242 человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24