Катунь24: 268 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки

Выздоровел 91 пациент, умерло 21 человек, от COVID-19 — 21.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 58 288 человек, в т. ч. 3 929 детей. Выздоровели всего 47 886 (+ 91) человек.

Умерло 3 679 (+ 21) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 677 (+ 21) человек; иные причины смерти – 1002 (+0) человека.

По состоянию на 17 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3255 человек.

Кроме этого, 638 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 713, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 207.

Минздравом края развернуто 4620 коек, к кислороду имеют подключение 3332, с ИВЛ – 318. Резервных коек: 4620-3255-638=727.

84 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

689 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 268 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 100, Бийск – 23, Рубцовск – 21, Алейск и Камень-на-Оби – 8, Первомайский район — 7, Табунский, Тальменский, Третьяковский, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Крутихинский, Усть — Калманский, Усть – Пристанский, Чарышский районы – по 4 заболевших, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Кулундинский, Солтонский, Суетский, Угловский, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Славгород, Алейский, Егорьевский, Змеиногорский, Зональный, Михайловский, Немецкий национальный, Косихинский, Поспелихинский, Рубцовский, Троицкий, Тюменцевский районы – по 2 заболевших, Калманский, Красногорский, Локтевский, Павловский, Топчихинский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 21048, Алейск — 878, Алейский район — 374, Алтайский район — 231, Баевский район — 145, Белокуриха — 306, Бийск — 5101, Бийский район — 627, Благовещенский район — 749, Бурлинский район — 390, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 423, Егорьевский район — 344, Ельцовский район — 50, Завьяловский район — 283, Залесовский район — 297, Заринск — 1519, Заринский район — 225, ЗАТО Сибирский — 120, Змеиногорский район — 614, Зональный район — 277, Калманский район — 504, г. Камень-на-Оби — 782, Каменский район — 313, Ключевский район — 362, Косихинский район — 263, Красногорский район — 81, Краснощековский район — 249, Крутихинский район — 301, Кулундинский район — 729, Курьинский район — 260, Кытмановский район — 172, Локтевский район — 762, Мамонтовский район — 307, Михайловский район — 628, Немецкий национальный район — 350, Новичихинский район — 304, г. Новоалтайск — 1598, Павловский район — 766, Панкрушихинский район — 125, Первомайский район — 1010, Петропавловский район — 204, Поспелихинский район — 742, Ребрихинский район — 497, Родинский район — 391, Романовский район — 176, Рубцовск — 4098, Рубцовский район — 557, Славгород — 1349, Смоленский район — 269, Советский район — 164, Солонешенский район — 114, Солтонский район — 158, Суетский район — 62, Табунский район — 281, Тальменский район — 869, Тогульский район — 273, Топчихинский район — 472, Третьяковский район — 241, Троицкий район — 318, Тюменцевский район — 189, Угловский район — 202, Усть-Калманский район — 247, Усть-Пристанский район — 256, Хабарский район — 188, Целинный район — 253, Чарышский район — 165, Шелаболихинский район — 286, Шипуновский район — 569, Яровое – 725.

Из общего числа заболевших 709 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 35985 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 58288 заболевших: 14536 – у больных внебольничной пневмонией, 35541 – у заболевших ОРВИ, в 8211 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1676775 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 303,47 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 8100 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 8390 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступил 505 281 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 17.07.2021 прививается 425 588 человек, в том числе: 124 655 человек получили первую прививку; 300 933 человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24