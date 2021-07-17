Катунь24: 267 новых случаев заражения COVID-19 выявили за прошедшие сутки в Алтайском крае

Выздоровело 59 пациентов, умерло 17 человек, от COVID-19 – 17.

Фото: Катунь 24

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 58 020 человек, в т.ч. 3916 детей. Выздоровели всего 47 795 (+59) человек. Умерло 3658 (+17) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2656 (+17) человек; иные причины смерти – 1002 (+0) человека. По состоянию на 16 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3296 человек. Кроме этого, 745 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 734, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 209. Минздравом края развернуто 4620 коек, к кислороду имеют подключение 3332, с ИВЛ – 318. 96 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 630 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 267 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 94, Бийск – 27, Рубцовск – 26, Новоалтайск – 13, Камень-на-Оби – 11, Заринск, Яровое – по 10 заболевших, Хабарский район – 9, Кулундинский район – 8, Алейск – 7, Крутихинский, Табунский, Шипуновский районы – по 6 заболевших, Благовещенский район – 5, Павловский район – 4, Славгород, Михайловский район – по 3 заболевших, Каменский, Косихинский, Первомайский, Тюменцевский, Шелаболихинский район – по 2 заболевших, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Калманский, Новичихинский, Поспелихинский, Троицкий, Угловский, Усть – Пристанский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 20948, Алейск — 870, Алейский район — 372, Алтайский район — 231, Баевский район — 145, Белокуриха — 306, г. Бийск — 5078, Бийский район — 624, Благовещенский район — 746, Бурлинский район — 387, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 423, Егорьевский район — 342, Ельцовский район — 50, Завьяловский район — 283, Залесовский район — 297, Заринск — 1519, Заринский район — 225, ЗАТО Сибирский — 117, Змеиногорский район — 612, Зональный район — 275, Калманский район — 503, Камень-на-Оби — 774, Каменский район — 313, Ключевский район — 362, Косихинский район — 261, Красногорский район — 80, Краснощековский район — 249, Крутихинский район — 297, Кулундинский район — 726, Курьинский район — 260, Кытмановский район — 172, Локтевский район — 761, Мамонтовский район — 307, Михайловский район — 626, Немецкий национальный район — 348, Новичихинский район — 304, Новоалтайск — 1595, Павловский район — 765, Панкрушихинский район — 125, Первомайский район — 1003, Петропавловский район — 204, Поспелихинский район — 740, Ребрихинский район — 497, Родинский район — 391, Романовский район — 176, Рубцовск — 4077, Рубцовский район — 555, Славгород — 1347, Смоленский район — 269, Советский район — 164, Солонешенский район — 114, Солтонский район — 155, Суетский район — 59, Табунский район — 276, Тальменский район — 864, Тогульский район — 273, Топчихинский район — 471, Третьяковский район — 236, Троицкий район — 316, Тюменцевский район — 187, Угловский район — 199, Усть-Калманский район — 243, Усть-Пристанский район — 252, Хабарский район — 185, Целинный район — 250, Чарышский район — 161, Шелаболихинский район — 283, Шипуновский район — 564, Яровое – 725.

Из общего числа заболевших 703 случая – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 35 808 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 58 020 заболевших: 14 502 – у больных внебольничной пневмонией, 35 313 – у заболевших ОРВИ, в 8205 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 668 675 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 305,47 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 8322 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 8579 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступил 470 441 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 16.07.2021 прививается 418 374 человека, в том числе: 123 872 человека получили первую прививку; 294 502 человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24