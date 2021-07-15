Катунь24: 261 новый случай заражения COVID-19 выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки

Выздоровели 46 пациентов, умерло 13 человек, от COVID-19 – 12.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 57 488 человек, в т.ч. 3889 детей. Выздоровели всего 47 725 (+46) человек. Умерло 3622 (+11) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2620 (+11) человек; иные причины смерти – 1002 (+0) человека.

По состоянию на 14 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3158 человек. Кроме этого, 792 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 632, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 195. Минздравом края развернуто 4485 коек, к кислороду имеют подключение 3244, с ИВЛ – 313. 82 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 634 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрирован 261 новый случай заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 96, Бийск – 22, Рубцовск – 21, Алейск – 8, Топчихинский район – 7, Первомайский, Третьяковский районы – по 6 заболевших, Камень-на-Оби, Алейский, Зональный, Тальменский, Усть-Пристанский районы – по 5 заболевших, Калманский, Косихинский, Кулундинский, Табунский, Троицкий, Усть-Калманский, Целинный районы – по 4 заболевших, ЗАТО Сибирский, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Змеиногорский, Локтевский, Немецкий национальный, Тюменцевский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Красногорский, Краснощековский, Поспелихинский, Рубцовский районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Крутихинский, Новичихинский, Павловский, Суетский, Хабарский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 20 759, Алейск — 855, Алейский район — 370, Алтайский район — 231, Баевский район — 145, Белокуриха — 306, Бийск — 5025, Бийский район — 624, Благовещенский район — 737, Бурлинский район — 383, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 422, Егорьевский район — 339, Ельцовский район — 50, Завьяловский район — 283, Залесовский район — 297, Заринск — 1502, Заринский район — 225, ЗАТО Сибирский — 115, Змеиногорский район — 612, Зональный район — 275, Калманский район — 499, Камень-на-Оби — 755, Каменский район — 310, Ключевский район — 362, Косихинский район — 254, Красногорский район — 80, Краснощековский район — 248, Крутихинский район — 285, Кулундинский район — 716, Курьинский район — 260, Кытмановский район — 172, Локтевский район — 761, Мамонтовский район — 307, Михайловский район — 621, Немецкий национальный район — 348, Новичихинский район — 303, Новоалтайск — 1574, Павловский район — 756, Панкрушихинский район — 125, Первомайский район — 997, Петропавловский район — 204, Поспелихинский район — 737, Ребрихинский район — 497, Родинский район — 391, Романовский район — 176, Рубцовск — 4026, Рубцовский район — 552, Славгород — 1342, Смоленский район — 269, Советский район — 164, Солонешенский район — 114, Солтонский район — 155, Суетский район — 59, Табунский район — 267, Тальменский район — 860, Тогульский район — 273, Топчихинский район — 469, Третьяковский район — 233, Троицкий район — 312, Тюменцевский район — 183, Угловский район — 194, Усть-Калманский район — 240, Усть-Пристанский район — 247, Хабарский район — 172, Целинный район — 250, Чарышский район — 161, Шелаболихинский район — 279, Шипуновский район — 553, Яровое — 715.

Из общего числа заболевших 695 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 35 448 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 57 488 заболевших: 14 446 – у больных внебольничной пневмонией, 34 844 – у заболевших ОРВИ, в 8198 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 652 297 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 292,56 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 7598 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7932 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 461 141 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 14.07.2021 прививается 405 718 человек, в том числе: 120 233 человека получили первую прививку; 285 495 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24