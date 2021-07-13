Катунь24: 249 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки

Выздоровели 42 пациента, умерло 12 человек, от COVID-19 – 10.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 56 971 человек, в т.ч. 3856 детей. Выздоровели всего 47 633 (+42) человека. Умерло 3591 (+12) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2590 (+10) человек; иные причины смерти – 1001 (+2) человек.

По состоянию на 12 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3079 человек.

Кроме этого, 818 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 565, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 195.

Минздравом края развернуто 4369 коек, к кислороду имеют подключение 3151, с ИВЛ – 291. Резервных коек: 4369-3079-818=472.

107 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

619 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 249 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 84, Бийск — 30, Рубцовск — 22, Камень-на-Оби – 11, Алейск — 8, Славгород, Шелаболихинский район – по 7 заболевших, Чарышский, Усть-Пристанский районы – по 6 заболевших, Благовещенский, Тальменский районы – по 5 заболевших, Новоалтайск, Алейский, Ключевский, Крутихинский, Кулундинский, Первомайский районы — по 4 заболевших, Волчихинский, Ельцовский, Зональный, Каменский, Михайловский, Немецкий национальный, Усть-Калманский районы — по 3 заболевших, Бийский, Змеиногорский, Косихинский, Третьяковский, Тюменцевский районы – по 2 заболевших, Калманский, Солтонский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 20 572, Алейск — 847, Алейский район — 361, Алтайский район — 231, Баевский район — 145, Белокуриха — 306, Бийск — 4979, Бийский район — 621, Благовещенский район — 733, Бурлинский район — 375, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 422, Егорьевский район — 334, Ельцовский район — 50, Завьяловский район — 283, Залесовский район — 297, Заринск — 1496, Заринский район — 225, ЗАТО Сибирский — 107, Змеиногорский район — 606, Зональный район — 270, Калманский район — 495, Камень-на-Оби — 741, Каменский район — 308, Ключевский район — 356, Косихинский район — 248, Красногорский район — 78, Краснощековский район — 243, Крутихинский район — 277, Кулундинский район — 712, Курьинский район — 260, Кытмановский район — 172, Локтевский район — 754, Мамонтовский район — 307, Михайловский район — 619, Немецкий национальный район — 344, Новичихинский район — 300, Новоалтайск — 1565, Павловский район — 755, Панкрушихинский район — 125, Первомайский район — 987, Петропавловский район — 204, Поспелихинский район — 734, Ребрихинский район — 497, Родинский район — 391, Романовский район — 176, Рубцовск — 3983, Рубцовский район — 547, Славгород — 1336, Смоленский район — 269, Советский район — 164, Солонешенский район — 114, Солтонский район — 155, Суетский район — 58, Табунский район — 263, Тальменский район — 851, Тогульский район — 273, Топчихинский район — 458, Третьяковский район — 227, Троицкий район — 308, Тюменцевский район — 177, Угловский район — 193, Усть-Калманский район — 236, Усть-Пристанский район — 238, Хабарский район — 170, Целинный район — 246, Чарышский район — 156, Шелаболихинский район — 273, Шипуновский район — 547, Яровое – 715.

Из общего числа заболевших 687 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 35 105 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 56 971 заболевшего: 14 397 – у больных внебольничной пневмонией, 34 383 – у заболевших ОРВИ, в 8191 случае – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 638 343 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 281,91 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 3533 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3643 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступил 458 801 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 12.07.2021 прививается 397 409 человек, в том числе: 117 364 человека получили первую прививку; 280 045 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24