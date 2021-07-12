Катунь24: 247 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки

Выздоровели 46 пациентов, умерло 13 человек, от COVID-19 – 12.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 56 722 человек, в т.ч. 3 835 детей. Выздоровели всего 47 591 (+ 46) человек. Умерло 3 579 (+ 13) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 580 (+ 12) человек; иные причины смерти – 999 (+1) человек.

По состоянию на 11 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2953 человека. Кроме этого, 725 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 561, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 184. Минздравом края развернуто 4369 коек, к кислороду имеют подключение 3151, с ИВЛ – 291.

100 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 645 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 247 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 77, Бийск — 29, Рубцовск — 27, Славгород — 14, Алейск — 13, Новоалтайск — 12, Камень-на-Оби – 8, Змеиногорский район — 7, Локтевский, Михайловский, Поспелихинский районы — по 6 заболевших, Ключевский, Тогульский, Усть-Пристанский районы — по 5 заболевших, Алейский, Калманский, Топчихинский районы — по 4 заболевших, Новичихинский, Шипуновский районы — по 3 заболевших, Павловский, Табунский, Усть-Калманский районы — по 2 заболевших, Волчихинский, Кытмановский, Первомайский районы — по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 20488, Алейск — 839, Алейский район — 357, Алтайский район — 231, Баевский район — 145, Белокуриха — 306, Бийск — 4949, Бийский район — 619, Благовещенский район — 728, Бурлинский район — 375, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 419, Егорьевский район — 334, Ельцовский район — 47, Завьяловский район — 283, Залесовский район — 297, г. Заринск — 1496, Заринский район — 225, ЗАТО Сибирский — 107, Змеиногорский район — 604, Зональный район — 267, Калманский район — 494, Камень-на-Оби — 730, Каменский район — 305, Ключевский район — 352, Косихинский район — 246, Красногорский район — 78, Краснощековский район — 243, Крутихинский район — 273, Кулундинский район — 708, Курьинский район — 260, Кытмановский район — 172, Локтевский район — 754, Мамонтовский район — 307, Михайловский район — 616, Немецкий национальный район — 341, Новичихинский район — 300, Новоалтайск — 1561, Павловский район — 755, Панкрушихинский район — 125, Первомайский район — 983, Петропавловский район — 204, Поспелихинский район — 734, Ребрихинский район — 497, Родинский район — 391, Романовский район — 176, Рубцовск — 3961, Рубцовский район — 547, Славгород — 1329, Смоленский район — 269, Советский район — 164, Солонешенский район — 114, Солтонский район — 154, Суетский район — 58, Табунский район — 263, Тальменский район — 846, Тогульский район — 273, Топчихинский район — 458, Третьяковский район — 225, Троицкий район — 308, Тюменцевский район — 175, Угловский район — 193, Усть-Калманский район — 233, Усть-Пристанский район — 232, Хабарский район — 169, Целинный район — 246, Чарышский район — 150, Шелаболихинский район — 266, Шипуновский район — 547, Яровое – 715. Из общего числа заболевших 678 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 34940 случай – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 56722 заболевших: 14359 – у больных внебольничной пневмонией, 34182 – у заболевших ОРВИ, в 8181 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1634810 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 274,35 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5592 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5769 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 458 801 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 11.07.2021 прививается 396 275 человек, в том числе: 116 628 человек получили первую прививку; 279 647 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24