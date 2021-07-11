Катунь24: 239 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки

Выздоровели 53 пациента, умерло 15 человек, от COVID-19 – 14.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 56 475 человек, в т.ч. 3 817 детей. Выздоровели всего 47 545 (+ 53) человек. Умерло 3 566 (+ 15) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 568 (+ 14) человек; иные причины смер-ти – 998 (+1) человек.

По состоянию на 10 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2881 человек.

Кроме этого, 722 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 547, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 177.

Минздравом края развернуто 4369 коек, к кислороду имеют подключение 3151, с ИВЛ – 291. Резервных коек: 4369-2881-722=766.

98 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

658 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 239 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 85, Бийск — 24, Рубцовск — 23, Алейск -11, Камень-на-Оби — 8, Локтевский, Первомайский районы — по 6 заболевших, Бийский, Тальменский районы — по 5 заболевших, Зональный, Каменский, Немецкий национальный, Родинский, Романовский, Табунский, Шипуновский районы — по 4 заболевших, Новоалтайск, Баевский, Ключевский, Краснощековский, Рубцовский, Третьяковский районы — по 3 заболевших, Благовещенский, Косихинский, Красногорский, Суетский районы — по 2 заболевших, Бурлинский, Егорьевский, Завьяловский, Новичихинский, Павловский, Ребрихинский, Солтонский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Хабарский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 20411, Алейск — 826, Алейский район — 353, Алтайский район — 231, Баевский район — 145, Белокуриха — 306, Бийск — 4920, Бийский район — 619, Благовещенский район — 728, Бурлинский район — 375, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 418, Егорьевский район — 334, Ельцовский район — 47, Завьяловский район — 283, Залесовский район — 297, Заринск — 1496, Заринский район — 225, ЗАТО Сибирский — 107, Змеиногорский район — 597, Зональный район — 267, Калманский район — 490, Камень-на-Оби — 722, Каменский район — 305, Ключевский район — 347, Косихинский район — 246, Красногорский район — 78, Краснощековский район — 243, Крутихинский район — 273, Кулундинский район — 708, Курьинский район — 260, Кытмановский район — 171, Локтевский район — 748, Мамонтовский район — 307, Михайловский район — 610, Немецкий национальный район — 341, Новичихинский район — 297, Новоалтайск — 1549, Павловский район — 753, Панкрушихинский район — 125, Первомайский район — 982, Петропавловский район — 204, Поспелихинский район — 728, Ребрихинский район — 497, Родинский район — 391, Романовский район — 176, Рубцовск — 3934, Рубцовский район — 547, Славгород — 1315, Смоленский район — 269, Советский район — 164, Солонешенский район — 114, Солтонский район — 154, Суетский район — 58, Табунский район — 261, Тальменский район — 846, Тогульский район — 268, Топчихинский район — 454, Третьяковский район — 225, Троицкий район — 308, Тюменцевский район — 175, Угловский район — 193, Усть-Калманский район — 231, Усть-Пристанский район — 227, Хабарский район — 169, Целинный район — 246, Чарышский район — 150, Шелаболихинский район — 266, Шипуновский район — 544, Яровое — 715.

Из общего числа заболевших 673 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 34771 случай – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 56475 заболевших: 14323 – у больных внебольничной пневмонией, 33982 – у заболевших ОРВИ, в 8170 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1629218 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 267,66 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 8405 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 8715 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 458 801 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 10.07.2021 прививается 394 256 человек, в том числе: 115 380 человек получили первую прививку; 278 876 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24