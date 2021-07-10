Катунь24: 267 тысяч барнаульцев останутся без горячей воды

Мера необходима для устранения оставшихся после опрессовки повреждений на теплосетях и проведения некоторых видов ремонта на самой станции, уточнили в пресс-службе СГК.

Фото: pixabay.com

Предполагалось, что в дни оставшихся ремонтных работ горячую воду отключат у всех потребителей станции – 379 тысяч человек. Однако повреждения на некоторых участках уже полностью устранены, потому часть домов на 112 тысяч жителей Барнаула подключат к контуру ТЭЦ-2.

Остальным потребителям контура ТЭЦ-3 воду отключат с 12 по 15 июля 2021 года.

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