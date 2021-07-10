Катунь24: 230 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки

Выздоровели 53 пациента, умерло 17 человек, от COVID-19 – 15.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 56 236 человек, в т.ч. 3800 детей. Выздоровели всего 47 492 (+53) человека. Умерло 3551 (+17) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2554 (+15) человека; иные причины смерти – 997 (+2) человек.

По состоянию на 9 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2897 человек. Кроме этого, 691 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 528, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 160. Минздравом края развернуто 4369 коек, к кислороду имеют подключение 3148, с ИВЛ – 292. 100 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 632 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 230 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 90, Бийск, Рубцовск – по 21 заболевшему, Алейский район – 11, Камень-на-Оби, Бийский, Павловский районы – по 6 заболевших, Заринск, Косихинский, Краснощековский, Первомайский, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Тальменский, Троицкий, Усть-Калманский районы –по 4 заболевших, Егорьевский, Ключевский, Поспелихинский, Топчихинский, Тюменцевский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Волчихинский, Змеиногорский, Каменский, Угловский районы –по 2 заболевших, Залесовский, Калманский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Третьяковский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 20 326, Алейск — 815, Алейский район — 353, Алтайский район — 231, Баевский район — 142, Белокуриха — 306, Бийск — 4896, Бийский район — 614, Благовещенский район — 726, Бурлинский район — 374, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 418, Егорьевский район — 333, Ельцовский район — 47, Завьяловский район — 282, Залесовский район — 297, Заринск — 1496, Заринский район — 225, ЗАТО Сибирский — 107, Змеиногорский район — 597, Зональный район — 263, Калманский район — 490, Камень-на-Оби — 714, Каменский район — 301, Ключевский район — 344, Косихинский район — 244, Красногорский район — 76, Краснощековский район — 240, Крутихинский район — 273, Кулундинский район — 708, Курьинский район — 260, Кытмановский район — 171, Локтевский район — 742, Мамонтовский район — 307, Михайловский район — 610, Немецкий национальный район — 337, Новичихинский район — 296, Новоалтайск — 1546, Павловский район — 752, Панкрушихинский район — 125, Первомайский район — 976, Петропавловский район — 204, Поспелихинский район — 728, Ребрихинский район — 496, Родинский район — 387, Романовский район — 172, Рубцовск — 3911, Рубцовский район — 544, Славгород — 1315, Смоленский район — 269, Советский район — 164, Солонешенский район — 114, Солтонский район — 153, Суетский район — 56, Табунский район — 257, Тальменский район — 841, Тогульский район — 268, Топчихинский район — 454, Третьяковский район — 222, Троицкий район — 307, Тюменцевский район — 174, Угловский район — 192, Усть-Калманский район — 231, Усть-Пристанский район — 227, Хабарский район — 168, Целинный район — 246, Чарышский район — 150, Шелаболихинский район — 265, Шипуновский район — 540, Яровое – 715.

Из общего числа заболевших 668 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 34 610 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 56 236 заболевших: 14 285 – у больных внебольничной пневмонией, 33 791 – у заболевших ОРВИ, в 8160 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 620 813 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 253,62 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 7343 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7574 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступил 458 801 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 09.07.2021 прививается 386 433 человека, в том числе: 110 656 человек получили первую прививку; 275 777 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24