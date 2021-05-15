Катунь24: 29 видов краснокнижных растений и 44 вида животных обнаружили в Алтайском национальном парке «Салаир»

Территория национального парка «Салаир» ещё слабо изучена – он появился в Алтайском крае меньше года назад. Но уже на сегодняшний день здесь обнаружили 29 видов растений, включённых в Красные книги Алтайского края и Российской Федерации. Например, кандык сибирский и липа сибирская. Кто ещё обитает в парке и как он будет развиваться, узнали наши журналисты.

Фото: Катунь 24 Embedded video for 29 видов краснокнижных растений и 44 вида животных обнаружили в Алтайском национальном парке «Салаир»

Большая часть парка находится на территории западного склона Салаирского кряжа. Кроме растений, здесь обитают 44 вида редких животных, среди которых сапсан, чёрный аист и речная выдра.

«Есть и совсем экзотические виды, например, дождевой червь Малевича. Он занесен в Красную книгу РФ с категорией статуса 1, т.е находящийся на грани исчезновения. До недавнего времени была известна единственная точка его местообитания – в соседней Кемеровской области. Но оно уничтожено: сейчас добывают уголь на угольном разрезе», – рассказал сотрудник национального парка «Салаир» Алексей Грибков.

Со стороны Кемеровской области приближаются не только угольные разрезы, но и браконьеры. Сейчас 6 инспекторов отслеживают в парке незаконных стрелков. Сам статус национального парка защищает территорию от посягательств добытчиков полезных ископаемых и браконьеров. Кроме того, сотрудники парка помогают выжить исчезающим видам животных, устанавливая гоголятники и солонцы.

В будущем сотрудники парка планируют провести его зонирование: определить зоны особой охраны, заповедные, рекреационные и хозяйственные участки. Управление парком возложено на Тигирекский заповедник и подведомственное Минприроды России. Работа предстоит большая, но начало положено. Специалисты считают, что у национального парка «Салаир» большой научный и туристический потенциал.

Катунь24