Катунь24: 239 жителей Алтайского края укусили клещи за прошедшую неделю

Также было зарегистрировано 3 подозрения на клещевой тиф. Случаев заболевания энцефалитом не обнаружено.

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С начала сезона активности клещей, 5 апреля 2021 года, в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратилось более 419 человек, из них 183 ребенка до 14 лет.

При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, специалистами вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в 2,6 % клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей введен иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет.

Региональный Роспотребнадзор предупреждает о приближающемся пике активности насекомых. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендуют при прогулках в лесных зонах отдыха, выездах на природу соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита. В случаях укусов жителям края необходимо также своевременно обращаться за медицинской помощью в травмпункты, а также исследовать клеща на зараженность в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», расположенной по адресу: г. Барнаул, ул. М. Горького, 28, телефон 8 (3852) 50-40-34.

Катунь24