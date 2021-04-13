Катунь24: 2021 год назвали худшим для покупки компьютера

Об этом сообщил сервис сравнения товаров и цен Price.ru. Всему виной дефицит полупроводников, майнинг криптовалюты, пандемия и ослабление рубля.

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Эксперты проанилизировали спрос и цены на персональные компьютеры, ноутбуки а также их комплектующие в первом квартале 2021 года и пришли к выводу, что цены выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена на ПК в России сегодня составляет 48 433 рубля. Ноутбуки подорожали примерно в 1,5 раза.

Такой резкий рост цен связывают с дефицитом полупроводниковой продукции и микросхем, который возник из-за взрывного спроса на электронику в связи с массовым переходом на удалённую работу. Так, в первом квартале текущего года спрос на ноутбуки вырос на 12 %, на персональные компьютеры – на 41 %, моноблоки – на 8 %, планшеты – на 19 %.

Также за первые три месяца 2021 года на 13 % вырос интерес покупателей к материнским платам и жёстким дискам. Спрос на мониторы вырос на 14 %, а на аккумуляторы для ноутбуков на 18 %. Процессорами стали интересоваться на 9 % чаще.

А вот спрос на видеокарты вырос аж на 48 % относительно аналогичного периода прошлого года. Эксперты связывают такой скачок с подорожанием биткойна, цена на который достигала 61 тысячу долларов за единицу, вследствие чего подскочил интерес к майнингу, а поэтому и к видеокартам, с помощью которых и «добывают» криптовалюту.

Цена на видеокарты взлетела на феноменальные 85 %: если в первом квартале прошлого года средняя цена на видеокарту составляла 65 606 рублей, то сейчас её цена равна 121 382 рублям.

Катунь24