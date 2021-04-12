Катунь24: 26 россиян пострадали в аварии в Турции

ДТП произошло 10 апреля 2021 года на трассе Конья – Аскарай.

Фото: pixabay.com

В Турции перевернулся автобус, перевозивший 32 российский туриста в Каппадокию. По предварительной информации, полученной в правоохранительных органах Турции, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге, съехал в кювет, после чего перевернулся автобус, сообщает МИД России.

В аварии пострадали 26 россиян, одна туристка скончалась. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. Им предоставляется экстренная медицинская помощь

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники посольства России в Анкаре. Они оказывают консульскую помощь пострадавшим и выясняют обстоятельства происшествия.

Катунь24