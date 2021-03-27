ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: 25 точек раздельного сбора мусора будут работать в Барнауле 27 марта

Мар 27, 2021
ГОРНЯК22 27.03.2021

25 точек раздельного сбора мусора будут работать в Барнауле 27 марта26 марта 2021, 12:15

Они откроются в рамках ежемесячной экологической акции по раздельному сбору мусора «Мобильный экодвор». О расписании работы мобильных мест сбора мусора сообщает «Мусора.Больше.Нет» в своей группе во «ВКонтакте».

Фото: pixabay.com

Стационарные точки будут развернуты в субботу, 27 марта, с 10 до 13 часов у гипермаркетов «Леруа Мерлен» по адресам: Павловский тракт, 192а (территория летнего садового центра) и Правобережный тракт, 25 (территория летнего павильона), а с 12 до 15 часов на территории Парка спорта А. Смертина (ул. Энтузиастов, 12в).

Мобильные точки раздельного сбора будут работать в соответствии с графиком по следующим адресам:

Маршрут № 1 
10:00 – 10:40 пос. Южный, Чайковского, 19; 
11:00 – 11:30 Змеиногорский тракт, 104 п/5;
11:50 – 12:20 пр-т Красноармейский, 131. 

Маршрут № 2 
10:00 – 10:30 пос. Спутник, ул. Кленовая, 8; 
10:45 – 11:20 мкрн Дружный;
11:30 – 12:00 Народная площадь; 
12:10 – 12:30 парк «Эдельвейс» (со стороны ул. Юрина);
12:40 – 13:00 Малахова, 62.

Маршрут № 3 
10:00 – 10:40 ТРЦ «Гулливер»; 
10:50 – 11:20 Чкалова, 57;
11:30 – 11:50 Комсомольский, 44; 
12:00 – 12:30 ТРЦ «Россия», пр. Ленина, 71;
12:40 – 13:00 парк «Изумрудный» (центральный вход).

Маршрут № 4 
10:00 – 10:25 Малахова, 152;
10:35 – 11:00 Квартал 2000 (между Взлетной, 13 и Взлетной, 7) 
11:10 – 11:35 Малахова, 123;
11:45 — 12:10 ТРЦ «Огни»; 
12:20 – 12:50 Телефонная, 54. 

Маршрут № 5 
10:00 – 10:20 пос. Новосиликатный, Новосибирская, 16в; 
10:40 – 11:10 ЖК «Балтийская крепость»; 
11:20 – 11:50 Энергетиков, 2;
12:00 – 12:30 пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53. 

Организаторы акции напоминают, что на мобильных точках не принимаются: тетрапаки, не бутылочный ПЭТ, целлюлозные ячейки от яиц, немаркированный пластик. Также на мобильных точках сбора не принимаются биоразлагаемые пакеты и мягкий полипропилен (РР, 5) – пакетики, упаковка из-под сыпучих продуктов, фантики и обертки с маркировкой 5 (РР).

Акцию проводит НКО «Мусора.Больше.Нет» при поддержке отдела по охране окружающей среды администрации.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Унесенные ветром. В Барнауле летают крыши, повреждая автомобили

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Жителям Барнаула звонят «танцевальные» мошенники

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Пассажир устроил дебош в аэропорту Барнаула

Мар 27, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Кому положено по 39 900 рублей с 1 апреля — Пенсионеры России

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Унесенные ветром. В Барнауле летают крыши, повреждая автомобили

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Жителям Барнаула звонят «танцевальные» мошенники

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Пассажир устроил дебош в аэропорту Барнаула

Мар 27, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar