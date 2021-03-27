Катунь24: 25 точек раздельного сбора мусора будут работать в Барнауле 27 марта

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25 точек раздельного сбора мусора будут работать в Барнауле 27 марта26 марта 2021, 12:15

Они откроются в рамках ежемесячной экологической акции по раздельному сбору мусора «Мобильный экодвор». О расписании работы мобильных мест сбора мусора сообщает «Мусора.Больше.Нет» в своей группе во «ВКонтакте».

Фото: pixabay.com

Стационарные точки будут развернуты в субботу, 27 марта, с 10 до 13 часов у гипермаркетов «Леруа Мерлен» по адресам: Павловский тракт, 192а (территория летнего садового центра) и Правобережный тракт, 25 (территория летнего павильона), а с 12 до 15 часов на территории Парка спорта А. Смертина (ул. Энтузиастов, 12в).

Мобильные точки раздельного сбора будут работать в соответствии с графиком по следующим адресам:

Маршрут № 1

10:00 – 10:40 пос. Южный, Чайковского, 19;

11:00 – 11:30 Змеиногорский тракт, 104 п/5;

11:50 – 12:20 пр-т Красноармейский, 131.

Маршрут № 2

10:00 – 10:30 пос. Спутник, ул. Кленовая, 8;

10:45 – 11:20 мкрн Дружный;

11:30 – 12:00 Народная площадь;

12:10 – 12:30 парк «Эдельвейс» (со стороны ул. Юрина);

12:40 – 13:00 Малахова, 62.

Маршрут № 3

10:00 – 10:40 ТРЦ «Гулливер»;

10:50 – 11:20 Чкалова, 57;

11:30 – 11:50 Комсомольский, 44;

12:00 – 12:30 ТРЦ «Россия», пр. Ленина, 71;

12:40 – 13:00 парк «Изумрудный» (центральный вход).

Маршрут № 4

10:00 – 10:25 Малахова, 152;

10:35 – 11:00 Квартал 2000 (между Взлетной, 13 и Взлетной, 7)

11:10 – 11:35 Малахова, 123;

11:45 — 12:10 ТРЦ «Огни»;

12:20 – 12:50 Телефонная, 54.

Маршрут № 5

10:00 – 10:20 пос. Новосиликатный, Новосибирская, 16в;

10:40 – 11:10 ЖК «Балтийская крепость»;

11:20 – 11:50 Энергетиков, 2;

12:00 – 12:30 пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53.

Организаторы акции напоминают, что на мобильных точках не принимаются: тетрапаки, не бутылочный ПЭТ, целлюлозные ячейки от яиц, немаркированный пластик. Также на мобильных точках сбора не принимаются биоразлагаемые пакеты и мягкий полипропилен (РР, 5) – пакетики, упаковка из-под сыпучих продуктов, фантики и обертки с маркировкой 5 (РР).

Акцию проводит НКО «Мусора.Больше.Нет» при поддержке отдела по охране окружающей среды администрации.

Катунь24