Катунь24: 26 человек заразились COVID-19 в Республике Алтай за сутки

26 человек заразились COVID-19 в Республике Алтай за сутки20 февраля 2021, 20:04

В Республике Алтай 19 февраля выявлено 26 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у трёх детей.

Фото: pixabay.com

Коронавирус подтвердился у семи жителей Чойского района, у шести жителей Майминского района, у пяти жителей города Горно-Алтайска, у двух жителей Улаганского района, у двух жителей Усть-Канского района, у двух жителей Усть-Коксинского района, у одного жителя Турочакского района, у одного жителя Чемальского района. Во всех случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у двух человек – симптомы пневмонии.

С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 16 090 случаев заболевания, из них 5249 – в городе Горно-Алтайске, 2415 – в Кош-Агачском районе, 2274 – в Майминском районе, 1051 – в Усть-Коксинском районе, 1027 – в Онгудайском районе, 906 – в Усть-Канском районе, 851 – в Шебалинском районе, 786 – в Улаганском районе, 687 – в Турочакском районе, 422 – в Чемальском районе, 422 – в Чойском районе. Ранее в регионе зарегистрировано 190 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 170– от COVID-19, 20 – от иных причин.

За прошедшие сутки выздоровели 53 пациента. По данным на 20 февраля, за весь период в регионе выздоровели 15 634 человека.

Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 180 752 человека, за отчетные сутки исследовано 393 пробы.

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Катунь24